Bé gái Syria 7 tuổi: “Thế giới cần phải lắng nghe trẻ em ở Aleppo”

Theo AFP, Bana al-Abed là một trong hàng nghìn đứa trẻ được sơ tán khỏi khu vực do phe đối lập kiểm soát tại Aleppo trong những ngày cuối cùng theo thỏa thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trước khi quân Chính phủ Syria giải phóng hoàn toàn thành phố này.

Bé Bana al-Abed. (Ảnh: AFP)

Bé Bana al-Abed được đưa đến Thổ Nhĩ Kỳ cùng cha mẹ cô bé từ hồi đầu tuần. Mẹ cô, bà Fatemah là người quản lý tài khoản Twitter này của bé.

“Mẹ con chúng cháu muốn thế giới lắng nghe được tiếng nói của trẻ em ở Aleppo. Chúng cháu nói về những vụ đánh bom và chia sẻ nội dung này lên Twitter để mọi người có thể chứng kiến cuộc chiến tại đây”, bé Bana chia sẻ với hãng AFP trong một cuộc phỏng vấn tại Ankara.

Bé Bana cho biết, cô cùng gia đình của mình sinh sống tại khu vực phía Đông Aleppo, nơi quân Chính phủ Syria từng chiến đấu ác lại với phe đối lập để giải phóng thành phố này.

Bé Bana và gia đình đã được đưa đi sơ tán sau khi quân Chính phủ giành lại được quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Aleppo- chiến thắng được coi là lớn nhất trong suốt 6 năm qua của họ.

“Cháu rất sợ chiến tranh vì chúng cháu có thể bị sát hại. Cháu lo sợ cho cả bố mẹ và anh chị em của mình”, bé Bana chia sẻ. Bé Bana cũng đã vinh dự được cùng gia đình đến thăm dinh thự của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ở thủ đô Ankara.

Cuộc sống như “địa ngục trần gia” ở Aleppo

Đối với hơn 330.000 người theo dõi cô bé hàng ngày qua tài khoản Twitter, bé Bana đã trở thành biểu tượng cho những thảm kịch đang diễn ra tại Syria. Cô bé và mẹ của mình chia sẻ rất nhiều về việc họ phải nỗ lực thế nào để có thể sống trong một thành phố đang bị tàn phá tan hoang do chiến tranh.

Tuy nhiên, rất nhiều người đã bày tỏ hoài nghi rằng, tài khoản của 2 mẹ con bé chỉ là giả mạo và là một “thủ thuật” để “tuyên truyền” cho một bên nào đó trong cuộc chiến ở Syria.

Mẹ bé Bana, bà Fatemah cho rằng, những lời hoài nghi và cáo buộc như vậy có thể xuất phát từ sự ghen ghét của nhiều người với hai mẹ con họ: “Tôi nghĩ rằng, mọi người cố tình nói như vậy bởi họ ghen ghét với chúng tôi. Họ biết chúng tôi thực sự tồn tại và muốn khiến chúng ta trở nên thất vọng.

Chính vì thế, tôi muốn họ xem được đoạn phỏng vấn này để thấy rằng chúng tôi không tuyên truyền cho ai cả. Cuộc sống của chúng tôi ở Aleppo như là “địa ngục trần gian”.

Chúng tôi không thể cho con cái đến trường. Chúng tôi không thể ngủ được vì tiếng bom rơi. Bạn không thể tưởng tượng được cuộc sống mà chúng tôi phải trải qua.

Bé Bana al-Abed cùng gia đình của em. (Ảnh: AFP)

Chúng tôi không có đủ thức ăn, không tìm được nước sạch và cũng không thể đến bệnh viện được bởi đó là mục tiêu tấn công của nhiều phe phái khác nhau”.

Bé Bana cũng đồng tình với những gì mẹ Fatimah đã kể và nói thêm rằng: “Cuộc sống rất khó khăn. Cháu rất sợ hãi. Bom cứ rơi liên tục ngay cả trong đêm”.

Nguy cơ bị đẩy trở lại Syria

Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang tiếp nhận tới 2,7 triệu người tị nạn Syria và hiện đã tuyên bố rõ ràng rằng, họ muốn đưa những người không bị thương trở lại Syria.

Cụ thể là, những người thuộc diện này vừa được sơ tán khỏi Aleppo sẽ được đưa đến các khu lều trại ở khu vực giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ thuộc tỉnh Idlib.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ cũng nêu rõ, họ sẽ cân nhắc những ngoại lệ, bao gồm những trường hợp đặc biệt và những người bị thương. Hiện vẫn chưa rõ gia đình bé Bana có được phép ở lại Thổ Nhĩ Kỳ hay không.

Trước, trong và sau khi đến Thổ Nhĩ Kỳ, tài khoản của bé Bana liên tục đăng tải nhiều hình ảnh về việc thành phố Aleppo, trong đó có con phố nhỏ nơi bé sinh sống bị tàn phá tan hoang như thế nào.

Rất nhiều người đã gửi tin nhắn bày tỏ sự ủng hộ với bé cũng như thể hiện sự lo sợ thực sự cho tính mạng của cô bé nhất là trong những lúc tài khoản Twitter của bé không xuất hiện những dòng nội dung mới. Điều này là bởi, trong hơn 300.000 người thiệt mạng trong cuộc nội chiến ở Syria có ít nhất 15.000 trẻ em.

Bà Fatemah chia sẻ rằng, ý tưởng về việc thành lập một tài khoản Twitter để chia sẻ về thảm cảnh ở Aleppo nảy ra trong đầu bà khi bé Bana hỏi: “Mẹ ơi, tại sao không có ai giúp đỡ chúng ta hết? Tại sao không ai chịu nói gì về Aleppo?”.

Sau khi tài khoản này được thành lập và chia sẻ những nội dung về Aleppo do hai mẹ con tự viết, rất nhiều người đã trở thành “người hâm mộ” cô bé 7 tuổi này. Trong đó có nữ nhà văn nổi tiếng J.K. Rowling. Bà Rowling đã gửi cho gia đình bé toàn bộ 7 tập truyện Harry Porter do bà viết.

Bé Bana chia sẻ rằng: “Cháu muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã và đang giúp đỡ những trẻ em ở Aleppo”./.