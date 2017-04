“Bóng ma” khủng bố trước thềm bầu cử Tổng thống Pháp

Một cảnh sát thiệt mạng, hai cảnh sát khác và một khách bộ hành bị thương trong một vụ nổ súng vào khoảng 21h ngày 20/4 tại đại lộ Champs Elysées, trung tâm thủ đô Paris (Pháp). Kẻ tấn công bị bắn hạ ngay sau đó. Toàn bộ khu đại lộ Champs Elysées bị phong tỏa. Nhiều khách sạn và nhà hàng được lệnh đóng cửa. Lực lượng đặc nhiệm Pháp làm việc tại hiện trường vụ tấn công ở đại lộ Champs Elysées tối 20/4. (Ảnh: Reuters)

Hung thủ được nhận diện là Abu Yussef, một phần tử Hồi giáo cực đoan, 39 tuổi, có tên trong hồ sơ của Cục An ninh Nội địa Pháp (DGSI). Y đã từng bị kết án 15 năm tù vì đã bắn vào 2 cảnh sát trong một cuộc truy bắt tại khu Sein-et-Marne năm 2001.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đứng ra nhận trách nhiệm vụ khủng bố.

Bóng ma khủng bố lại nổi lên

Vụ việc trên được coi là hết sức nghiêm trọng bởi diễn ra ngay giữa trung tâm Paris, nơi được bảo vệ chặt chẽ nhất, khi chỉ còn ba ngày nữa nước Pháp bỏ phiếu vòng một cuộc bầu cử Tổng thống. Kẻ tấn công hết sức manh động, dùng vũ khí nóng nhằm vào lực lượng cảnh sát nơi tập trung đông nhất.

Vụ việc làm tăng thêm nỗi ám ảnh khủng bố. Trung tuần tháng 3, lực lượng bảo vệ sân bay Orly (Paris-Pháp) đã bắn chết tên Zyed Ben Belgacem, một phần tử Hồi giáo cực đoan khi hắn tấn công một đồng nghiệp nữ.

Ngày18/4 vừa qua, cảnh sát Pháp đã phá vỡ một âm mưu khủng bố khi bắt giữ hai nghi can tại Marseille, thành phố cảng miền nam. Đó là Clément Baur, 23 tuổi và Mahiedine Merabet, 29 tuổi, đều mang quốc tịch Pháp, nằm trong danh sách theo dõi của cơ quan an ninh Pháp vì có tư tưởng Hồi giáo cực đoan.

Trong căn hộ mà hai phần tử này mới thuê ở Marseille, cảnh sát đã tìm thấy nhiều súng, chất nổ tự tạo, một lá cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo và một tấm bản đồ Marseille. Chưa rõ hai phần tử này dự tính tấn công mục tiêu nào, vào lúc nào, nhưng do các khối chất nổ nói trên khó có thể được vận chuyển xa, cho nên nhiều khả năng bọn chúng sẽ ra tay hành động ở Marseille hoặc vùng phụ cận, nhằm phá hoại chiến dịch tranh cử Tổng thống.

Ngày 20/04, Tòa đại hình đặc biệt Paris đưa ra xét xử một đường dây thánh chiến Hồi giáo mang tên "Cannes-Torcy". Đường dây này, gồm 20 phần tử, được các cơ quan chống khủng bố của Pháp đánh giá là mạng lưới nguy hiểm nhất bị phá vỡ, kể từ sau Nhóm Hồi giáo Algéri (GIA) những năm 1990 tại Pháp.

Trước đó, ngày 19/4, hai phần tử khác đã bị kết án 2 năm tù giam ngày vì đã từng sang Syria vào mùa thu năm 2013 và có tên trong danh sách các chiến binh của IS mang tên “Daech leaks”, bị tiết lộ vào tháng 05/2016.

Sau các vụ tấn công khủng bố quy mô lớn ở Pháp các năm 2015 - 2016, nguy cơ này chưa chấm dứt và ngày càng khó lường. Theo nguồn tin Chính phủ, từ đầu năm đến nay, đã có khoảng 20 âm mưu khủng bố ở Pháp bị phá vỡ.

Lần đầu tiên ở Pháp, một cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra trong tình trạng khẩn cấp, được duy trì từ năm 2015 do nguy cơ khủng bố vẫn rất cao.

Tăng cường an ninh

Những vụ việc trên khiến Pháp phải tăng cường an ninh ở mức cao nhất cho cuộc bầu cử Tổng thống.

Bộ trưởng Nội Vụ Matthias Fekl cho rằng nguy cơ khủng bố tại Pháp là "cao hơn bao giờ hết". Mọi biện pháp sẽ được áp dụng để bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử Tổng thống.

Trước mắt, an ninh đã được tăng cường cho các cuộc mít tinh tranh cử. Tiếp đó là việc bảo vệ an ninh ở các phòng phiếu.

Tổng cộng hơn 50.000 cảnh sát và hiến binh sẽ được huy động, với sự yểm trợ của quân đội, để bảo đảm an ninh ở các phòng phiếu.

Tại Nice, nơi đã xảy ra vụ khủng bố bằng xe tải đúng vào ngày Quốc khánh Pháp năm ngoái, các nhân viên bảo vệ tư nhân sẽ được bố trí trước mỗi phòng phiếu, để tăng viện cho lực lượng cảnh sát thành phố. Các chủ tịch của mỗi phòng phiếu sẽ được trang bị các nút báo động, được nối với trung tâm giám sát đô thị.