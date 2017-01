Cảnh sát nam phải đóng giả làm phụ nữ để thoát khỏi IS

Khi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS chiếm được một thị trấn gần Mosul và bắt đầu sát hại các nhân viên cảnh sát ở đây, một số người đã phải dùng tới các biện pháp đặc biệt để sống sót.

Nương nhờ mạng che mặt của nữ

Trong hơn 2 năm rưỡi qua, chiếc mạng này đã giúp viên cảnh sát trung niên Abu Alawi trốn thoát IS, an toàn trước các phát đạn và nhát dao đã cướp đi sinh mạng của hầu hết các đồng nghiệp của anh.

Ảnh: Istock.

Khi các chiến binh thánh chiến tới thị trấn quê nhà Hammam al-Alil của anh vào giữa năm 2014, điều đầu tiên chúng làm là thanh toán các viên cảnh sát và sĩ quan quân đội.

Chúng đã ngay lập tức giết chết những người có cấp bậc cao nhưng cuối cùng chấp nhận cho ân xã đối với những người còn lại. Nếu những người này tuyên bố từ bỏ chính phủ ở Baghadad và thề sống dưới sự cai trị của IS thì họ sẽ được thả tự do.

Abu Alawi vẫn đang lẩn trốn. Ban đầu là ở trong nhà hay ở trong hố ngoài vườn. Nhưng IS lùng sụt ngày càng gắt gao và anh nhận ra rằng mình phải đi xa hơn nữa.

Giải pháp mà anh lựa chọn là chiếc mạng che mặt niqab dành cho phụ nữ Hồi giáo – chiếc mạng màu đen mà IS buộc tất cả phụ nữ dưới chế độ của chúng phải đeo. Kể từ đó trở đi, khi một người bạn có cảm tình nào đó rỉ tai cho anh về các cuộc lục soát sắp diễn ra, anh sẽ cuộn râu và vóc dáng to lớn của mình vào trong một bộ đồ dành cho phụ nữ Hồi giáo và di chuyển tới nơi an toàn hơn.

Alawi kể rằng “chơi đùa” với IS kiểu này cảm giác khá thú vị nhưng một khi đi sát các gã chiến binh áo đen rồi thì cảm giác chẳng có gì lấy làm vui. Khi đó anh sợ mình sẽ chung số phận với những người bạn ngụy trang tương tự nhưng kém may mắn hơn hoặc thiếu thuyết phục nên bị chúng bắt.

“Chúng đi sát tôi rất nhiều lần, tôi sợ lắm” Alawi vừa kể vừa làm bộ dạng tim đập chân run. “Lúc nào tôi cũng thấp thỏm mình có thể bị kiểm tra và phát hiện”.

Hành quyết hàng loạt cảnh sát

Hammam al-Alil vốn là một thị trấn nghỉ dưỡng, từng nổi tiếng với những suối nước nóng có khả năng trị bệnh. Sau thời kỳ IS chiếm đóng, khó có thể tưởng tượng được giờ lại có người đi nghỉ dưỡng ở đây.

IS đốt các giếng dầu trước khi rút khỏi thị trấn Hammam al-Ali.

Vào một sáng mùa đông lạnh lẽo, phóng viên gặp Abu Alawi ở đó khi anh đợi một tổ chức phi chính phủ Đan Mạch để phân phối chăn và thiết bị làm nóng bằng năng lượng mặt trời.

Alawi kể rằng sau khi IS tới, chúng đã tập hợp các cảnh sát ra quảng trường chính của thị trấn. Chiến binh IS sau đó bịt mắt các cảnh sát, đưa họ lên xe tải đi ra khỏi thị trấn để xử bắn hoặc chặt đầu họ.

Cảnh sát liên bang sau đó đưa phóng viên tới một ngôi mộ tập thể, đó là một trường bắn bị biến thành nơi đổ rác. Mùi xú uế xộc lên mũi. Tiếp đó là các đám ruồi nhặng. Giữa đống rác ở đây có một thi thể nam giới đã phân hủy nặng – chân và tay người này bị trói, với dấu hiệu bị tra tấn.

Một người hộ tống phóng viên vừa chỉ tay về phía các con hào nhỏ hẹp được lấp đất vừa cho biết, dưới nền đất ở đây toàn là thi thể và có thể vẫn còn mìn tự chế của IS. Anh này ước tính có ít nhất 350 người bị chôn trong khu vực này.

Một nam giới khác tên là Abu Ali chìa ra tấm thẻ cảnh sát của mình trước đây. Anh ta đã chôn thẻ trong vườn khi IS còn ở đây. Anh này sống sót được cũng một phần nhờ vào khăn niqab.

Ali vừa khom người vừa nói: “Tất cả những gì tôi làm là trốn, trốn và đeo mạng như thế này”.

Anh trai Ali, cũng là một cảnh sát, đã bị hành quyết để lại 1 người vợ và 7 đứa con. Khi rời thị trấn Hammam al-Ali, IS đã mang theo cha của Ali tới Mosul để làm lá chắn sống.

Đây không phải là trường hợp duy nhất. Mọi người mà phóng viên gặp trong thị trấn đều mất một ai đó, có những người mất cả gia đình. Một dân quân tầm hơn 20 tuổi cho biết IS đã giết chết cả cha lẫn mẹ của cậu, đồng thời sát hại hoặc bắt giữ 7 anh em của cậu./.