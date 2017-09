Chiến thắng ở Deir ez-Zor: Bước ngoặt của cuộc chiến chống IS ở Syria

Đây được xem là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố nói riêng và những thành lũy cuối của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq. Binh sỹ Syria đi cạnh tấm biển chào mừng đến Deir Ez-Zor. (Ảnh: AFP)

Theo hãng thông tấn SANA của Syria, quân đội Syria đã tiến vào căn cứ ở rìa Tây thành phố Deir ez-Zor, phá vỡ vòng vây của IS. Căn cứ này nối với toàn bộ khu vực phía Bắc thành phố do chính phủ kiểm soát bằng một con đường duy nhất.

Chiến trường ở thành phố Deir ez-Zor được chia thành phía Bắc và phía Nam. Quân đội Syria đã tiến đến khu vực phía Nam thành phố, nơi có một sân bay quân sự và 3 quận đều bị IS bao vây.

Quân đội Syria đẩy mạnh việc chiếm lại thành phố Deir ez-Zor, sau khi lực lượng do Mỹ hỗ trợ đã kiểm soát được hơn một nửa thành phố Raqqa, một thành trì nòng cốt của IS nằm liền kề. Bởi nếu mất Deir ez-Zor và cả tỉnh cùng tên này, số thành trì tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát sẽ giảm xuống con số 5 và đều bị cô lập.

Phối hợp với chiến dịch trên của quân đội Syria, tàu khu trục Đô đốc Essen của Nga đã phóng các tên lửa hành trình Kalibr vào nhiều mục tiêu IS gần thành phố Deir ez-Zor. Theo Bộ Quốc phòng Nga, số tên lửa nói trên được phóng đi từ Địa Trung Hải và đã phá hủy được nhiều mục tiêu IS, bao gồm các trung tâm chỉ huy và liên lạc, kho đạn dược, một xưởng sửa chữa xe bọc thép, đồng thời tiêu diệt hàng loạt phiến quân.

Theo đánh giá của quân đội Syria, chiến thắng tại Deir ez-Zor là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố, cũng như mở đường cho các chiến dịch quân sự tiếp theo chống IS.

“Thành quả lớn nhất này giúp chúng ta định hình bước chuyển biến chiến lược trong cuộc chiến chống khủng bố và khẳng định năng lực của quân đội Syria và các đồng minh cũng như quyết tâm của họ trong việc đánh bại khủng bố ở Syria” - người phát ngôn Tổng Tư lệnh quân đội Syria nhấn mạnh. “Chiến thắng này cũng tạo dựng một nền tảng quan trọng cho việc mở rộng chiến dịch quân sự trong khu vực và các khu vực lân cận nhằm kéo đổ những gì còn sót của tổ chức khủng bố”.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã ngay lập tứ gửi lời chúc mừng đến quân đội chính phủ.

Về phía Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng ngày đã gửi lời chúc mừng tới quân đội Nga và Syria. Thông điệp của Tổng thống Putin được người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Nga Peskov cho biết, Tổng thống Nga đã gọi chiến thắng ở Deir ez-Zor là chiến thắng quan trọng trước chủ nghĩa khủng bố và là bước ngoặt trong việc giải phóng Syria khỏi sự kiểm soát của IS. Người phát ngôn Peskov cũng cho biết, Tổng thống Putin cũng đã gửi điện chúc mừng Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

IS đã chiếm giữ phần lớn tỉnh Deir ez-Zor, kể từ năm 2014, bao vây các lực lượng chính phủ và người dân trong thủ phủ Deir ez-Zor từ năm 2015 khiến cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Cùng với Deir ez-Zor, trong thời gian qua, lực lượng quân đội Syria và các lực lượng ủng hộ chính phủ đang triển khai nhiều chiến dịch tấn công quân sự quy mô lớn nhằm đẩy IS ra khỏi nhiều vùng lãnh thổ của nước này./.