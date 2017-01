Lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Trump sẽ không phá cách

Ngày 20/1, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cùng phu nhân Melania sẽ tới Nhà Trắng để thưởng thức buổi trà sáng với Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama và phu nhân Michelle. Đến giờ ăn trưa, ông Obama sẽ chuyển giao quyền lực lãnh đạo nước Mỹ cho người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 8/11/2016, tỷ phú Donald Trump.

Video diễn tập đảm bảo an ninh cho Lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Trump. Nguồn: (US Secret Service)

Sau một chiến dịch tranh cử “kỳ lạ”, “thổi bay” tất cả những tiền lệ và tạo ra một cú sốc lớn, đi ngược lại hầu hết những kết quả dự đoán trước đó, nhiều người có thể nghĩ về một lễ nhậm chức “rất khác” so với những gì đã diễn ra nhưng giới phân tích lại cho rằng, những giá trị truyền thống vẫn sẽ được duy trì ít nhất vài giờ đồng hồ trong lễ nhậm chức của ông Trump.

Lễ nhậm chức được chờ đợi

Trả lời phỏng vấn tờ Seattle Times, sử gia William Seale cho rằng: “Lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Trump là một trong những bước ngoặt lớn trong ý thức chính trị của quốc gia. Mọi thứ đã luôn đi theo một con đường và rồi đột nhiên có sự thay đổi và ông ấy (Trump) đã giành chiến thắng”.

Một chi tiết rất đáng chú ý trong ngày 20/1, đó là ông Obama và ông Trump sẽ cùng nhau ngồi trên chiếc limousine để di chuyển đến Đồi Capitol trước sự chứng kiến của đông đảo người dân. Điều này hứa hẹn sẽ tạo ra tình huống đặc biệt khó xử bởi ông Trump, người chưa bao giờ giữ bất kỳ chức vụ chính trị nào cũng là người nhiều năm qua luôn nghi ngờ về tính hợp pháp của chiếc ghế ông Obama năm giữ.

Trong khi đó, bản thân Tổng thống Obama cũng không ít lần nói với các cử tri Mỹ rằng, ông Trump là người duy nhất không đủ điều kiện để trở thành Tổng thống, đồng thời tuyên bố rằng, sẽ là một sự xúc phạm cá nhân nếu ông Trump được bầu.

Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ chuyển giao quyền lực cho Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày 20/1. (Ảnh: AP)

Tom Barrack, Chủ tịch Ủy ban nhậm chức của ông Trump cho biết: “Ông ấy (Trump) nói với chúng tôi rằng chiến dịch đã kết thúc và giờ ông là Tổng thống của tất cả mọi người. Trump muốn chữa lành các ‘vết thương’ mà cuộc bầu cử gây ra, để tiếp cận người dân Mỹ vốn đang còn giữ ánh mắt nghi ngờ với ông”.

Một số thành viên đảng Dân chủ ở Quốc hội Mỹ, trong đó bao gồm cả “biểu tượng” dân quyền John Lewis cho biết sẽ tẩy chay lễ nhậm chức.

“Rõ ràng chúng tôi muốn mọi thành viên của Quốc hội tham dự. Tuy nhiên, nếu họ không có mặt thì chỗ trống mà họ để lại sẽ là cơ hội tuyệt vời dành cho những người khác có mong muốn được chứng kiến buổi lễ”, người phát ngôn đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Trump Sean Spicer cho biết.

Sáng 17/1, Tổng thống đắc cử Trump tweet: “Mọi người đang đổ về Washington. Đó sẽ là ngày thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy tuyệt vời”.

Theo ước tính, có khoảng từ 700.000 – 900.000 người tham dự sự kiện lễ nhậm chức của ông Trump, con số này chỉ bằng khoảng 1/2 so với con số 1,8 triệu người dự sự kiện lễ nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Obama.

Theo Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jeh Johnson, khoảng 100 tổ chức có kế hoạch xuống đường tuần hành để phản đối và cả để ủng hộ Tổng thống đắc cử Trump.

Cũng theo ông Johnson, phần lớn các khu vực ở trung tâm thành phố Washington sẽ bị đóng cửa để duy trì an ninh chặt chẽ cho dịp này. Nhà chức trách có kế hoạch bố trí chướng ngại vật trên đường phố để đề phòng các vụ đánh bom xe. Khoảng 28.000 nhân viên cảnh sát và an ninh thuộc biên chế Bộ An ninh Nội địa, Cục điều tra Liên bang, lực lượng thực thi pháp luật địa phương… cũng được điều động làm nhiệm vụ trong Lễ nhậm chức.

Lễ nhậm chức của ông Trump sẽ không “khác thường”

Dù đã quá nổi tiếng với những chương trình thực tế nhưng theo ông Tom Barrack, Chủ tịch Ủy ban nhậm chức của ông Trump thì Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ vẫn sẽ tôn trọng những giá trị trường tồn qua thời gian.

“Tổng thống đắc cử Trump đang tìm kiếm sự cân bằng tinh tế giữa việc tuân thủ những giá trị truyền thống và để lại dấu ấn về sự tươi mới. Tuy nhiên, ông ấy vẫn nghiêng về giá trị truyền thống, đặc biệt trong buổi lễ nhậm chức”, ông Barrack nói.

Nước Mỹ đã sẵn sàng cho lễ nhậm chức của ông Trump. (Ảnh: AFP)

Chánh án Tòa án Tối cao Mỹ John Roberts sẽ điều hành lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Trump trong khi lễ tuyên thệ của phó Tổng thống đắc cử Mike Pence sẽ do Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ Clarence Thomas điều hành.

Sau đó, ông Trump sẽ hòa vào đoàn diễu hành trên Đại lộ Pennsylvania, qua một khách sạn mới hào nhoáng mang tên ông rồi trở lại Nhà Trắng để nghỉ ngơi và thay trang phục, chuẩn bị cho buổi khiêu vũ sau lễ nhậm chức vào buổi tối.

Theo người phát ngôn đội ngũ chuyển giao quyền lực của Trump Sean Spicer, ông Trump cũng có thể chứng kiến lễ tuyên thệ của một số thành viên Nội các. Tuy nhiên, ông Trump sẽ đợi cho đến ngày 23/1, ngày đầu tiên ông chính thức có toàn quyền của một Tổng thống để xử lý “một loạt hoạt động quan trọng”.

Sau lễ nhậm chức, trong khi tham gia đoàn diễu hành, ông Obama cùng đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã bước xuống chiếc limousine để đi bộ một đoạn, vẫy chào người dân. Đội chuyển giao quyền lực của ông Trump cho đến nay không đề cập đến khả năng Tổng thống đắc cử có làm điều tương tự hay không.

Luôn có khả năng tiềm ẩn xuất hiện những tình huống khó xử trong quá trình chuyển giao quyền lực giữa hai đời Tổng thống Mỹ. Trong quá khứ, Tổng thống Dwight Eisenhower từng cho rằng, Tổng thống John Kennedy còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm để trở thành ông chủ Nhà Trắng và phu nhân của ông Kennedy, bà Jackie đã rất không hài lòng vì điều này.

Bà Rosalynn Carter và bà Nancy Reagan, phu nhân của các Tổng thống Jimmy Carter và Ronald Reagan thậm chí còn không nói với nhau một câu nào khi cùng có mặt trên chiếc limousine trong ngày ông Reagan tuyên thệ nhậm chức.

Theo truyền thống, trong buổi sáng cuối cùng ở Nhà Trắng, gia đình Tổng thống sẽ tập hợp các nhân viên, bao gồm khoảng 100 người ở phòng ăn để nói lời tạm biệt. Các nhân viên phục vụ ở Nhà Trắng sẽ tặng gia đình Tổng thống một món quà.

Sau lễ nhậm chức của tân Tổng thống, trực thăng chở Tổng thống mãn nhiệm sẽ lần cuối cùng đưa gia đình ông Obama từ Đồi Capitol tới căn cứ không quân Andrews.

Tại căn cứ Andrews, gia đình ông Obama sẽ lên chuyên cơ chở Tổng thống để bay tới Palm Springs, California – nơi gia đình ông Obama từng có kỳ nghỉ đầu tiên khi ông làm Tổng thống./.