Nước Đức - tâm điểm của hàng loạt vụ tấn công, khủng bố năm 2016

Theo thống kê, ngoài 22 người thiệt mạng, 112 người khác đã bị thương trong 7 vụ tấn công, khủng bố bằng các hình thức như đánh bom, xả súng, tấn công bằng dao, rìu.

22 người thiệt mạng trong 7 vụ tấn công năm 2016 ở Đức. Đồ họa: Daily Mail

Mới đây nhất là vụ dùng xe tải hạng nặng lao vào đám đông đang mua sắm tại một khu chợ Giáng sinh tại Berlin khiến 12 người thiệt mạng.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đứng ra nhận trách nhiệm gây ra một số vụ, số còn lại có liên quan đến những người tị nạn đến từ Syria và Afghanistan.

Có thể nói, người dân Đức đang phải đối mặt với các cuộc tấn công có thể xảy ra một cách ngẫu nhiên và vào bất kỳ thời điểm nào.

Safia S. - nghi phạm đâm trọng thương một cảnh sát ở Hanover là người Đức gốc Moroco. Ảnh: Cảnh sát Đức

Ngày 27/2/2016: Một cô gái tuổi teen đã dùng dao đâm trọng thương một cảnh sát ở Hanover, miền Bắc nước Đức. Kẻ tấn công được biết đến với tên gọi là Safia S - là công dân Đức gốc Moroco - đã nói với các nhà điều tra rằng cô ta muốn gây ra một vụ tấn công ở quê nhà vì không thể đến được Syria.

Một tháng trước đó, cô gái này đã bay đến Thổ Nhĩ Kỳ và tìm cách vào khu vực do IS kiểm soát ở Syria nhưng đã bị giữ lại và trao trả cho mẹ của cô. Anh trai của cô gái trẻ này hiện đang ngồi tù tại Thổ Nhĩ Kỳ sau khi bị bắt vì cố tìm cách vào Syria để tham gia IS.

Hiện trường vụ nổ bom bên ngoài đền thờ của người Sikh tại thành phố Essen. Ảnh: AP

Ngày 16/4/2016: Ba thiếu niên người Hồi giáo sinh ra ở Đức đã phải hầu tòa vì tiến hành một vụ đánh bom tại đền thờ của người Sikh tại thành phố Essen, phía Tây nước Đức.

Những thiếu niên này đã quen nhau trên mạng và trở nên cực đoan với việc tìm giết những “kẻ ngoại đạo”. Để thực hiện việc này, chúng đã đặt một quả bom bên ngoài ngôi đền của người Sikh - nơi đang diễn ra đám cưới - khiến 3 người bị thương.

Vụ tấn công bằng rìu trên một chuyến tàu tại Wurzburg khiến 5 người bị thương nặng. Ảnh: EPA

Ngày 18/7/2016: Một thanh niên có tên là Muhammad Riyad đã dùng rìu tấn công những hành khách trên một chuyến tàu tại Wurzburg.

5 người đã bị thương nặng sau vụ tấn công này. Riyad đã bị cảnh sát bắn chết khi cố gắng chạy trốn khỏi hiện trường.

Sau khi vụ tấn công xảy ra, IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Hãng tin Amaq có liên hệ với IS khẳng định, nghi phạm này là một “chiến binh” của IS và hành động theo lời kêu gọi tấn công “các nước chống lại Nhà nước Hồi giáo”.

Cảnh sát Đức có mặt tại hiện trường vụ xả súng ở Munich. Ảnh: EPA

Ngày 22/7/2016: Ali Sonboly, một thanh niên người Đức gốc Iran đã xả súng vào những người đi đường trên một con phố gần cửa hàng McDonald's ở thành phố Munich, trước khi chạy vào trung tâm thương mại Olympia gần đó.

9 người thiệt mạng trong đó có cả trẻ em và 35 người khác bị thương trong vụ xả súng kinh hoàng này. Sau khi xả súng, Ali Sonboly đã tự sát.

Các nhà điều tra phát hiện tên này đã tìm mua vũ khí trên một trang web đen và dành hơn 1 năm để lên kế hoạch tấn công này.

Nghi phạm là người tị nạn Syria bị cảnh sát khống chế sau khi dùng dao chém chết 1 người phụ nữ. Ảnh: Twitter

Ngày 24/7/2016: Một phụ nữ Ba Lan 45 tuổi đã bị sát hại gần một cửa hàng thịt nướng bởi một người tị nạn Syria tại thị trấn Reutlingen (bang Baden-Württemberg, Đức). Nghi phạm đã tấn công những người đi đường bằng một con dao lớn.

Theo điều tra của cảnh sát, tên này đã hành động một mình. Không có bằng chứng nào cho thấy có kẻ đồng lõa với hắn.

Tối cùng ngày, ít nhất 15 người đã bị thương trong vụ nổ tại thành phố Ansbach, gần thành phố Nuremberg, miền Nam nước Đức.

Bộ Nội vụ bang Bavaria cho biết đây là vụ nổ từ một thiết bị tự chế và phát nổ tại một sự kiện âm nhạc ngài trời ở thành phố Ansbach có hàng nghìn người tham dự.

Cảnh sát cho biết, thủ phạm vụ nổ bom là một người Syria, 27 tuổi. Người này đã đến Đức 2 năm trước đây, nhưng đơn xin tị nạn của hắn ta đã bị từ chối một năm trước.

Gã này được cấp phép cư trú tạm thời vì tình hình bất ổn tại Syria và được chính quyền cung cấp một căn hộ ở Ansbach.

Chiếc xe tải lao vào đám đông tại một khu chợ Giáng sinh khiến 12 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters

Ngày 19/12/2016: Một chiếc xe tải bị cướp ở Ba Lan đã được sử dụng để tấn công vào một khu chợ Giáng sinh tại Berlin khiến 12 người thiệt mạng và 48 người khác bị thương.

Cảnh sát khẳng định, tài xế lái xe ban đầu là một người Ba Lan, người được phát hiện đã chết trong cabin của chiếc xe tải. Nhận định ban đầu cho rằng, có thể tài xe đã bị bắt cóc và sát hại. Chiếc xe được sử dụng để gây án trước đó được sử dụng để vận chuyển dầm thép từ Ba Lan sang Đức.

Ngày 20/12, trong một tuyên bố đăng trên mạng Amaq, IS cho biết, một binh sĩ của tổ chức này đã thực hiện chiến dịch ở Berlin nhằm hưởng ứng những lời kêu gọi tấn công nhằm vào công dân của các nước tham gia liên minh chống IS.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 20/12, cảnh sát Đức đã trả tự do cho nghi phạm người nhập cư Pakistan vốn bị cảnh sát bắt giữ trước đó do nghi ngờ gây ra vụ đâm xe tải vào đám đông tại khu chợ Giáng sinh ở thủ đô Berlin hôm 19/12.

Cảnh sát Berlin xác nhận, nghi can thực sự gây ra vụ việc nghiêm trọng này vẫn chưa bị bắt, có thể mang theo vũ khí và có khả năng gây ra các vụ tấn công khác. Hiện An ninh tại Berlin đang được đặt ở mức cảnh báo cao và các khu chợ Giáng sinh tại thủ đô đều đóng cửa trong ngày 20/12./.