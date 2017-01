Nước Mỹ đón đợi điều gì khi Trump chính thức nhậm chức?

Phiên họp đặc biệt của Quốc hội Mỹ ngày 6/1 xác nhận tỷ phú Donald Trump đã đắc cử Tổng thống. Dự kiến, ngày 20/1, ông Donal Trump sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ tại tòa nhà Quốc hội dưới sự chứng kiến của một chánh án thuộc tòa án tối cao Mỹ. (Ảnh: Reuters) Ông Donald Trump ngày 6/1 đã đưa ra yêu cầu các đại sứ Mỹ do Tổng thống Obama bổ nhiệm chính trị phải từ nhiệm vào ngày 20/1 "không trừ một trường hợp ngoại lệ nào". (Ảnh: Reuters) Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vẫn nghi ngờ các thông tin tình báo và các khẳng định Nga đã xâm nhập các cơ quan của đảng Dân chủ để can dự vào cuộc bầu cử ở Mỹ. Trong khi đó, báo chí Trung Quốc "khuyên" ông Trump nên từ bỏ thói quen "ngoại giao Twitter". Ngày 6/1 Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama đã có bài phát biểu chia tay đầy xúc động. Trong diễn văn của mình Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama đã ca ngợi việc tôn trọng sự đa dạng và tự do tôn giáo. (Ảnh cắt từ clip của CNN) Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong một vụ nổ súng chiều 6/1 (theo giờ địa phương) tại sân bay quốc tế Fort Lauderdale, bang Florida, Mỹ. (Ảnh: Một nạn nhân đang cần giúp đỡ y tế- Reuters). Một vụ nổ kinh hoàng xảy ra ngày 7/1 tại thị trấn Azaz ở miền bắc Syria, giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và 80 người khác bị thương (Ảnh CNN) Thỏa thuận ngừng bắn tại Syria được cho là rất mong manh và có thể đổ vỡ bất kỳ lúc nào do không có sự tham gia của các lực lượng miền Nam. Trong ảnh: Một người dân đạp xe ngang qua nghĩa trang ở ngoại ô Damascus, Syria (Reuters). Ít nhất 35 người đã thiệt mạng và 40 người bị thương khi một kẻ tấn công xả súng vào một bữa tiệc đêm giao thừa tại một hộp đêm rạng sáng 1/1/2017. Trong ảnh: người thân khóc thương một nạn nhân vụ xả súng (Reuters). Trung Quốc đang trải qua đợt "báo động đỏ" về ô nhiễm không khí. Trong ảnh: Những người đàn ông và phụ nữ trung niên đeo khẩu trang khiêu vũ trên một quảng trường tại Phú Dương, tỉnh An Huy. (Ảnh Reuters). Quân đội Iraq hôm 5/1 tuyên bố đã giải phóng được 70% khu vực phía đông Mosul và hy vọng có thể kiểm soát toàn bộ khu vực này trong vài ngày tới. (Ảnh: Reuters) Ngày 5/1, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye lại một lần nữa vắng mặt tại buổi điều trần của Tòa án Hiến pháp. Hội đồng thẩm phán gồm 9 người của Tòa án Hiến pháp vẫn tiến hành việc nghe tranh luận của các luật sư của bà Park Geun-hye và của Quốc hội (Ảnh: Reuters). Sáng 7/1, tại Phnom Penh, đảng Nhân dân cầm quyền Campuchia (CPP) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 38 năm ngày lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot. Trong ảnh: Thủ tướng Campuchia Hunsen phát biểu tại lễ kỷ niệm (Ảnh: Chanh Tuy/VOV-PhnomPenh).