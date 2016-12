Ông Trump triển khai ý tưởng “vùng cấm bay” ở Syria của bà Clinton?

Bình luận về ý tưởng của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump thiết lập “vùng an toàn” ở Syria bằng ngân sách từ các quốc gia vùng Vịnh, nhà phân tích Nga Vyacheslav Matuzov trả lời phỏng vấn Sputnik cho rằng, kế hoạch của ông Trump sẽ chỉ có thể mang lại hiệu quả nếu chính phủ hợp pháp của Syria duy trì quyền kiểm soát cái gọi là “vùng an toàn” này. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Ảnh: New York Times)

Ý tưởng về “vùng an toàn” ở Syria

Hôm 17/12, phát biểu trước đám đông những người ủng hộ ở Orlando, Florida, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong muốn thiết lập những “vùng an toàn” ở Syria để tiến tới mang lại hòa bình cho quốc gia đã chìm trong chiến tranh gần 6 năm qua.

“Chúng tôi sẽ thiết lập những khu vực an toàn tại Syria và các quốc gia vùng Vịnh sẽ chi trả chi phí để thực hiện việc này”, ông Trump nói.

Tổng thống đắc cử Donald Trump nhấn mạnh: “Chính sách ngoại giao của chúng ta cần phải đi theo một hướng mới… Từ lâu, chúng ta đã có những sự can thiệp liều lĩnh hết từ nước này lại đến nước khác… Thay vì đi xây dựng một quốc gia khác, thời gian đó nên được sử dụng để xây dựng lại chính đất nước của chúng ta”.

Mới đây, hôm 14/12, khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RTP của Bồ Đào Nha, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể trở thành đồng minh tự nhiên của Damascus nếu ông này cho thấy sự chân thành trong cuộc chiến chống khủng bố.

“Nếu ông Trump có thể thành thật chống chủ nghĩa khủng bố, ông ấy có thể là đồng minh tự nhiên của chúng tôi”, ông Assad nói.

Tổng thống Syria cũng cho biết ông ủng hộ những tuyên bố của ông Trump trong chiến dịch tranh cử về cuộc chiến chống khủng bố và không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của những quốc gia khác, nhưng không rõ liệu ông Trump có thực hiện lời hứa của mình sau khi nhậm chức hay không.

Trách nhiệm không của riêng ai

Bình luận về ý tưởng “vùng an toàn” ở Syria, nhà phân tích và ngoại giao kỳ cựu Vyacheslav Matuzov nói với Sputnik cho rằng, thực sự là Tổng thống Mỹ mới đắc cử đã đề cập đến một vấn đề quan trọng.

Đất nước Syria bị tàn phá nặng nề vì cuộc nội chiến kéo dài gần 6 năm qua. (Ảnh: Reuters)

“Syria giờ đây giống như một đống đổ nát và những người đã phá hủy đất nước này nên tham gia vào việc tái thiết Syria. Tuyên bố của ông Trump cho thấy, Nga có thể đạt được điểm chung với Mỹ trong việc đối phó với các thảm họa nhân đạo do chính sách của Chính quyền Obama và một số quốc gia Arab gây ra”, Matuzov chỉ ra.

Theo ông Matuzov, việc đóng góp tái thiết Syria không phải là câu chuyện của riêng Saudi Arabia mà là của tất cả các quốc gia Arab khác.

“Syria cần sự hỗ trợ tài chính đáng kể và chủ yếu nhất là từ các nước Arab, trong đó có các nước anh em của Syria. Chúng ta cần nhớ rằng, Syria là một phần của Liên đoàn Arab”, ông Matuzov nhấn mạnh.

Ông Matuzov cũng bày tỏ hoài nghi về việc Tổng thống đắc cử Mỹ sẽ xem xét lại mối quan hệ với Saudi Arabia – đồng minh lâu đời của Mỹ trong khu vực.

“Việc điều chỉnh lại mối quan hệ với một trong những quốc gia Arab hùng mạnh nhất không phải là lợi ích của Mỹ. Những gì mà ông Trump tuyên bố là nhằm mục đích gây áp lực lên vai trò đầu tàu trong khu vực của Saudi Arabia.

Đồng thời, nó sẽ phát đi một thông điệp đến chính quyền Riyadh rằng, đã đến lúc cần phải thực hiện theo chính sách đối ngoại mới của Washington”, ông Matuzov nhận định.

Làm mới ý tưởng “vùng cấm bay” của bà Clinton?

Theo ông Matuzov, dù chưa biết động cơ thực sự của Trump sau ý tưởng “về vùng an toàn” nhưng rõ ràng, ý tưởng này khơi gợi những ký ức mạnh mẽ về kế hoạch thiết lập vùng cấp bay không nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Syria do cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đề xuất.

Ý tưởng thiết lập "vùng an toàn" ở Syria được cho là không khả thi. (Ảnh: Getty)

Một năm trước đây, nhà phân tích địa chính trị Tony Cartalucci trong một bài bình luận trên tờ tạp chí New Eastern Outlook đã cho rằng, cái gọi là “vùng an toàn” hay “vùng đệm” có thể được Washington sử dụng để “phân mảnh” Syria.

Theo chuyên gia Matuzov, kế hoạch của ông Trump thiết lập các vùng an toàn sẽ chỉ phát huy hiệu quả nếu Chính quyền Damascus được bảo đảm kiểm soát với các vùng lãnh thổ này.

“Việc tạo ra các vùng an toàn ở Syria không nên đồng nghĩa với việc là họ tước đi quyền kiểm soát của chính phủ hợp pháp Syria với những khu vực này.

Tôi tin rằng vùng an toàn chỉ nên được hiểu là khu vực hội tụ đủ các điều kiện giúp chống lại các nhóm khủng bố ở Syria. Nếu đó chính xác là những gì mà ông Trump đang theo đuổi thì chúng ta không có vấn đề gì với nó”, ông Matuzov nói.

Bản thân Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã nói với các phóng viên rằng, ý tưởng của ông Trump thiết lập vùng an toàn “vẫn là một thách thức” vì những “vùng an toàn” cần phải có được sự bảo vệ của các lực lượng mặt đất, đây là điều mà Chính phủ Syria, Nga hay Iran không bao giờ đồng ý./.