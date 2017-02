Thế giới 7 ngày: Lùm xùm quanh lệnh cấm nhập cư của ông Trump

Ngày 27/1, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký lệnh tạm thời cấm nhập cảnh đối với các công dân đến từ Syria, Iraq, Iran, Sudan, Libya, Somalia và Yemen trong ít nhất 90 ngày. Các chính trị và các nhà lãnh đạo kinh doanh đã phản ứng về lệnh cấm này. Lệnh cấm cũng khiến cuộc sống xã hội Mỹ bị xáo trộn. (Ảnh: Tổng thống Mỹ Trump/Reuters). Những người Hồi giáo tập trung cầu nguyện tại nơi nhận hành lý trong khi biểu tình phản đối lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại sân bay Dallas, Texas, ngày 29/1/2017 (Ảnh: Reuters). Với 56 phiếu thuận và 43 phiếu chống tại Thượng viện Mỹ, ông Rex Tillerson, cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành tập đoàn dầu mỏ Exxol Mobil, 64 tuổi, chính thức trở thành Ngoại trưởng thứ 69 của nước Mỹ. Trong ảnh: nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ lắng nghe tân Ngoại trưởng phát biểu (Reuters). Một thẩm phán thành phố Seattle thuộc bang Washington, Mỹ ngày 3/2 đã tạm thời ngăn cản lệnh cấm nhập cư của tổng thống Trump đối với người dân từ 7 nước Hồi giáo. Trong ảnh: Người dân vui mừng đón người nhà được nhập cảnh vào Mỹ (Reuters). Những người biểu tình tuần hành phản đối lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Mỹ Trump tại London, Anh, ngày 4/2/2017 (Ảnh Reuters). Căng thẳng giữa Mỹ và nước đồng minh Australia gia tăng khi Tổng thống Mỹ Trump đã cắt ngang cuộc điện đàm với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull sau một cuộc thảo luận gay gắt về thỏa thuận trao đổi người tị nạn giữa 2 nước dưới thời Tổng thống Barack Obama. Cuộc gọi dự kiến kéo dài 1 giờ, nhưng đã bị cắt ngang sau 25 phút. Một vụ xả súng vào một nhà thờ Hồi giáo tại thành phố Quebec, Canada khiến ít nhất 5 người thiệt mạng vào tối ngày 29/1. Vụ việc xảy ra khi có khoảng 40 người đang hành lễ bên trong nhà thờ. Trong ảnh: Mọi người than khóc cho các nạn nhân (Reuters). Cảnh sát Canada đã bắt giữ 2 kẻ tình nghi là thủ phạm gây ra vụ xả súng vào nhà thờ Hồi giáo tại Quebec. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa xác định được động cơ của những đối tượng này. Trong ảnh: Mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân (Ảnh: Reuters). Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã lên án vụ tấn công là hành động khủng bố đối với người theo đạo Hồi. Ông Trudeau nói: “Người Canada theo đạo Hồi là một phần quan trọng trong kết cấu quốc gia của chúng ta và những hành động vô nhân tính như vậy không thể có chỗ trong cộng đồng, tại các thành phố và trên toàn đất nước chúng ta”. (Ảnh: Reuters). Bức ảnh do ISNA phát hành cho thấy, một tên lửa tầm xa S-200 đã được bắn trong một cuộc diễn tập quân sự ở thành phố cảng Bushehr, trên bờ biển phía bắc của Vịnh Ba Tư, Iran, ngày 29/12/2016. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Trump ngày 1/2/2017 đưa ra cảnh báo đầu tiên với Iran và cho rằng Iran đang có “hành vi gây bất ổn tại Trung Đông”. Ngày 3/2, một kẻ khủng bố đã dùng dao tấn công vào một nhóm binh sĩ Pháp đang đi tuần tra trong khu vực bảo tàng Louvre ở Paris. Một binh sĩ đã bị thương nhẹ trước khi kẻ khủng bố bị một binh sĩ khác bắn trọng thương. Ảnh: Nhân viên cảnh sát và binh lính tuần tra khu vực gần bảo tàng Louvre ở gần nơi mà một người lính đã nổ súng sau khi bị tấn công (AP). Vụ việc mang các tính chất rõ ràng của một vụ khủng bố tiến hành bởi các phần tử Hồi giáo cực đoan bởi kẻ tấn công đã hô vang “Allahou Akbar – Thánh Allah vĩ đại” khi lao vào tấn công các binh sĩ bằng hai con dao trên tay. Điều này làm gia tăng mối đe doạ thường trực bởi những kẻ cực đoan có thể gây tai hoạ bằng bất cứ phương tiện nào. Ngày 31/1, bất chấp lệnh ngừng bắn vẫn có hiệu lực, giao tranh vẫn xảy ra ác liệt giữa lực lượng quân đội Ukraine và lực lượng đòi độc lập tại khu vực miền Đông Ukraine khiến nhiều người thương vong, trong đó có cả dân thường. Hội đồng Bảo an LHQ đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về tình hình nguy hiểm ở đông Ukraine và kêu gọi các bên giảm bạo lực. Ảnh: Lực lượng an ninh Ukraine tải viện trợ nhân đạo cho người dân Avdiivka (AFP). Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko muốn tìm kiếm sự đảm bảo của Mỹ về việc tiếp tục hỗ trợ quân sự và ngoại giao đối với Ukraine (Ảnh: AFP)