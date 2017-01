Thế giới 7 ngày: Tổng thống Mỹ Trump làm gì trong ngày đầu nhậm chức?

Trưa ngày 20/1 (theo giờ Mỹ) Tỷ phú Donald Trump đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 45 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. (Ảnh: Reuters) Trước và trong khi diễn ra Lễ nhậm chức Tổng thống, biểu tình đã diễn ra tại nhiều nơi. Hàng nghìn cảnh sát và lực lượng an ninh đã được huy động để bảo vệ an toàn cho Lễ nhậm chức. (Ảnh: Reuters). Ngày 19/1, ông Donald Trump đã có mặt tại Washington để tham gia vào những nghi lễ đầu tiên trong lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông. Phát biểu tại Đài tưởng niệm Lincoln trước đám đông ủng hộ mình, ông Trump cam kết: “Các bạn sẽ không còn bị quên lãng nữa. Tôi sẽ gặp các bạn vào ngày mai”. (Ảnh: Reuters). Tại Lễ nhậm chức, tân Tổng thống cam kết thực hiện lời hứa “đặt nước Mỹ lên trên hết”, "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại", và đem lại hy vọng cho những ước mơ lớn. (Ảnh: Reuters). Trước khi Lễ nhậm chức diễn ra, Tổng thống mãn nhiệm Obama và phu nhân đón chào chủ nhân mới của Nhà Trắng, tân Tổng thống Trmp và phu nhân (Ảnh: Reuters). Tân Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania và tân Phó Tổng thống Mike Pence vẫy tay chào tạm biệt cựu Tổng thống Obama và phu nhân khi họ rời đi. Ngày 18/1, Tổng thống mãn nhiệm Obama đã có cuộc họp báo cuối cùng tại Nhà Trắng. Theo ông Obama, lời khuyên hữu ích nhất mà ông gửi đến người kế nhiệm mình là ông Trump phải lựa chọn nội các, ban cố vấn và nhóm làm việc một cách kỹ lưỡng. Trong ảnh: Tổng thống mãn nhiệm Barack Obama vẫy tay chào báo giới khi kết thúc cuộc họp báo cuối cùng (Ảnh Reuters). Ngày 20/1, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh đầu tiên sau khi bước chân vào Phòng Bầu Dục để chỉ đạo các cơ quan liên quan điều chỉnh quy định liên quan đến chương trình bảo hiểm y tế Obamacare. Obamacare là một trong những di sản đối nội đáng chú ý của chính quyền Tổng thống vừa mãn nhiệm Barack Obama. (Ảnh: Reuters). Ngày 17/1, Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2017 đã khai mạc tại Davos, Thụy Sĩ với sự tham gia của lãnh đạo nhiều nước. Trong ảnh: Ông John Kerry tham dự WEF- hoạt động cuối cùng trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ. (Reuters). Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim (đứng giữa) và các nhà lập pháp bỏ phiếu đề nghị sửa đổi hiến pháp của nước này. Theo đó, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua ủng hộ một dự luật gây tranh cãi, mở rộng các quyền lực của Tổng thống nước này Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: AFP) Các lực lượng Iraq hôm 18/1 cho biết họ đã giành được quyền kiểm soát khu vực phía đông của thành phố Mosul vào thời điểm 3 tháng sau khi họ mở cuộc tiến công tái chiếm thành phố miền bắc này từ tay lực lượng tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Trong ảnh: lực lượng phản ứng nhanh Iraq bắn một quả tên lửa trong trận chiến với các chiến binh IS ở huyện Yarimja, miền nam Mosul, Iraq, ngày 18/1/2017. (Ảnh: Reuters). Trùm ma túy Joaquin "El Chapo" Guzman được hộ tống khi đến sân bay Long Island MacArthur ở New York, sau khi bị dẫn độ từ Mexico. (Ảnh: Reuters). Chiếc máy bay chở hàng của Thổ Nhĩ Kỳ đâm xuống một ngôi làng gần Bishkek, Kyrgyzstan làm ít nhất 37 người thiệt mạng. Theo giới chức sân bay, chiếc máy bay gặp nạn lúc 7h31 sáng (theo giờ địa phương) khi nỗ lực hạ cánh trong hoàn cảnh tầm nhìn bị hạn chế tại điểm dừng chân ở sân bay Manas, gần thủ đô Bishkek trong chuyến hành trình từ Hong Kong tới Istanbul. Trong ảnh: Hiện trường vụ rơi máy bay (Reuters).