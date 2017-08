Thế giới 7 ngày: Triều Tiên phóng 3 tên lửa, Hàn Quốc họp khẩn

Sáng sớm 26/8, Triều Tiên đã phóng ba tên lửa tầm ngắn nhưng đều thất bại. Tên lửa đầu tiên và thứ ba gặp vấn đề khi đang bay, trong khi tên lửa thứ hai đã nổ ngay sau khi rời bệ phóng. Ngay lập tức Nhật Bản và Hàn Quốc đã có những phản ứng (Ảnh: Vụ phóng tên lửa hôm 28/7 của Triều Tiên, do truyền thông Triều Tiên công bố). Vụ tấn công hôm 25/8 nhằm vào Nhà thờ Hồi giáo Imam Zaman của người Shiite ở thủ đô Kabul đã làm ít nhất 14 dân thường và 2 cảnh sát thiệt mạng. Nhóm Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sau đó đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Ảnh: Cảnh tan hoang bên trong nhà thờ sau vụ tấn công (Reuters). Trước đó, ngày 21/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi tăng quân đến Afghanistan để đối phó với khủng bố. Ngày 22/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết, ông đã chỉ đạo Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân thực thi chiến lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Nam Á (Ảnh: Ông Trump trong cuộc mít tinh ở Phoenix/ Reuters). Ngày 22/8, 6 công ty của Trung Quốc, 1 của Nga và 1 của Triều Tiên cùng 6 người Nga, 1 người Trung Quốc và 1 người Triều Tiên bị liệt vào danh sách trừng phạt mới của Mỹ. Các lệnh trừng phạt mới này là nhằm trực tiếp vào những công ty và cá nhân đã tham gia hỗ trợ Triều Tiên phát triển tên lửa và hạt nhân cũng như nhập khẩu năng lượng từ Triều Tiên. Trung Quốc sau đó đã lên tiếng phản đối. (Ảnh: bản tin của CNBC) Tàu khu trục USS John S McCain gặp nạn vào lúc 5h43 sáng 21/8 sau khi va chạm với tàu Alnic MC ở phía đông eo biển Malacca và Singapore. Vụ va chạm đã khiến tàu khu trục bị hư hỏng, 10 thủy thủ mất tích và 5 người bị thương (Ảnh: Reuters). Nhật thực toàn phần ngày 21/8 được coi là nhật thực tuyệt vời nhất trong năm 2017, khi Mặt Trăng đi qua giữa Trái Đất và Mặt Trời, che khuất hoàn toàn Mặt Trời. Ảnh: Bức ảnh ghép mô tả toàn cảnh Nhật thực diễn ra tại Mỹ (Reuters). Sáng 25/8, Toà án Thái Lan đã quyết định phát lệnh bắt cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra, phạt 30 triệu Baht (hơn 20 tỷ đồng) tiền bảo lãnh, phiên phán quyết dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27/9 tới. Chiều cùng ngày, truyền thông Thái Lan đưa tin cựu Thủ tướng có thể đã trốn ra nước ngoài (Ảnh: Bà Yingluck chào người ủng hộ khi rời phiên tòa hôm 21/7- CNN). Từ ngày 23 đến 25/8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có chuyến thăm một loạt nước Trung và Đông Âu, với mục tiêu chính là tìm kiếm sự ủng hộ, tăng cường sự kết nối cũng như khẳng định tiếng nói và vị thế của Pháp tại khu vực. Trong ảnh: Tổng thống Pháp gặp gỡ các lãnh đạo Slovakia, Áo và Séc (FT). Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 21/8 thừa nhận có thể có tình trạng lạm quyền trong cuộc chiến chống ma túy tại nước này. Tổng thống Duterte tuyên bố ông sẽ không bao che cho hành vi lạm quyền và các sỹ quan cảnh sát sẽ phải đối mặt với hậu quả từ hành động của họ nếu kết quả điều tra chính thức kết luận điều đó. (Ảnh: Người mẹ trẻ đau đớn ôm con nhỏ sau khi chồng bị giết chết trong cuộc chiến chống ma túy/Reuters). Siêu bão có tên quốc tế là Hato mang theo mưa lớn và gió giật mạnh lên tới cấp 14 (45m/s) sau khi đổ bộ vào đất liền đã gây thiệt hại nặng nề cho các thành phố ven biển miền Nam Trung Quốc. Theo thống kê ban đầu, tại Macau, bão Hato đã làm 8 người thiệt mạng, 153 người bị thương. Tại Macau, bão Hato với sức gió lên tới cấp 17 đã làm tê liệt hệ thống giao thông, nhiều khu vực bị mất điện và nước, hệ thống thông tin liên lạc cũng bị ảnh hưởng (Ảnh: REX). Còn tại Hong Kong, bão Hato đã gây mất điện trên diện rộng và làm ngập lụt tại nhiều khu vực, khiến hoạt động giao thông hoàn toàn bị tê liệt. Quân đội Iraq ngày 25/8 thông báo đã phá vỡ phòng tuyến của IS bên trong thành phố Tal Afar và đã tiến đến khu vực trung tâm thành cổ. Cách Mosul 80km về phía Tây, Tal Afar là nơi chiến lược vì nằm dọc theo tuyến hậu cần giữa Syria và Mosul, từng là thành trì của IS ở Iraq. Đây là thành phố đã sản sinh ra những chỉ huy cấp cao nhất của IS (Ảnh: Reuters). Kremlin ngày 21/8 thông báo Moskva đã chọn Thứ trưởng Anatoly Antonov, một nhà ngoại giao kỳ cựu 62 tuổi, làm tân Đại sứ Nga tại Washington, thay ông Sergey Kislyak. Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Nga thông báo từ ngày 23/8 tới, Mỹ sẽ tạm ngừng cung cấp dịch vụ cấp thị thực không định cư tại Nga và sẽ nối lại thủ tục này tại thủ đô Moscow của Nga từ ngày 1/9. Trong khi đó, thủ tục cấp thị thực không định cư tại các cơ quan lãnh sự Mỹ ở Nga sẽ tạm ngừng vô thời hạn. (Ảnh: Đại sứ mới của Nga tại WDC/Sputnik)./.