7 tháng sau khi bắt đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu ra tay giải quyết cuộc chiến Afghanistan – thứ ông từng gọi là “sai lầm tệ hại” trong chiến dịch tranh cử. Nhưng thay vì rút quân như được trông đợi, Tổng tư lệnh của nước Mỹ chấp thuận việc cử thêm 4.000 binh sỹ tới quốc gia Tây Nam Á này để giải quyết thách thức khủng bố ở đây. Nhưng chiến lược này đi không kèm với bất kỳ cam kết chiến thắng nào.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bị “thực tiễn vượt mặt”. (Ảnh: CNBC)

“Hậu quả của việc thoái lui nhanh có thể dự đoán và không thể chấp nhận được”. Ông Trump phát biểu trên truyền hình.

Quyết định của Tổng thống Mỹ nhiều khả năng do các cố vấn quốc phòng thúc đẩy, có thể liên quan tới việc sa thải chiến lược gia Steve Bannon. Bannon từng phản đối việc tăng thêm binh lính Mỹ tới Afghanistan, thay vào đó là việc thuê các nhà thầu tư nhân đảm nhận nốt cuộc chiến. Những người ủng hộ Tổng thống Trump cho rằng chủ tịch hãng tin Breibart News Steve Bannon ra đi sẽ cho phép các nhân vật có ảnh hưởng và giới trung dung có thể quyết đoán hơn tại Nhà Trắng.

“Giờ là sự thay đổi của Tổng tư lệnh”. Một thành viên quan trọng trong Ủy ban Quốc gia của đảng Cộng hòa bình luận.

Sự thay đổi quan điểm của Tổng thống Trump được so sánh với hiện tượng Arnold Schwarzenegger. Siêu sao phim hành động từng trở thành thống đốc bang California với tư cách ứng viên của đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, sau đó, Arnold Schawarzenegger lại thúc đẩy những chính sách trung dung, thậm chí là tự do trong nhiệm kỳ của mình.

Một thành viên giấu tên khác trong Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa đưa ra một lý do đơn giản cho những thay đổi của Tổng thống Trump kể từ khi nhậm chức: “Đó là bị thực tiễn vượt mặt”.

Tổng thống Mỹ là một người thích được làm theo bản năng và lịch sử đã chứng minh ông luôn đúng với quyết định đó. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng lại không đi theo ý ông đã định. Đơn giản vì ông là Tổng thống Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đánh mất Lưỡng viện Quốc hội VOV.VN - Điều đáng buồn nhất với Tổng thống Mỹ là việc ông bị chính đảng Cộng hòa quay lưng lại trong nhiều quyết định quan trọng.

Động thái tăng quân thay vì rút lui khỏi một trong những cuộc chiến kéo dài nhất của nước Mỹ được so sánh với quyết định của người tiền nhiệm, Tổng thống của đảng Dân chủ, Barack Obama. Trong chiến dịch tranh cử năm 2008, ông Obama từng tuyên bố sẽ chấm dứt sự can dự của Mỹ tại Afghanistan và Iraq. Nhưng trong nhiệm kỳ đầu, cựu Tổng thống Obama chấp thuận tăng quân ồ ạt tới Afghanistan để ngăn chặn đà phát triển của Taliban và củng cố chính phủ do Mỹ hậu thuẫn, trước khi rút nhanh các lực lượng quân đội Mỹ trong nhiệm kỳ thứ hai.

Tỷ phú Trump khi đó đã ủng hộ quyết định của Obama: “Tôi đồng ý với Tổng thống Obama về Afghanistan. Chúng ta nên rút quân nhanh chóng. Tại sao chúng ta lại tiếp tục lãng phí tiền bạc? – Hãy xây dựng lại nước Mỹ!”. Ông viết như vậy trên Twitter năm 2013.

Trong suốt chiến dịch tranh cử, Trump khẳng định rằng sự can dự vào các cuộc chiến tranh ở Trung Đông và Afghanistan của Mỹ là ‘ngu ngốc’. Nhưng tất cả đã là dĩ vãng bởi nhiều thứ không còn là lời hứa tranh cử.

Quyết định của Trump gia tăng sự hiện diện quân sự tại Afghanistan hé lộ một danh sách dài các lời hứa tranh cử mà ông không thể giữ lời hoặc đơn giản là ông đã thay đổi quan điểm.

Ngay từ đầu chiến dịch bầu cử, Tổng thống Trump không chỉ hứa xây một bức tường khổng lồ dọc biên giới phía Nam mà còn buộc Mexico phải trả tiền cho công trình này. Nhưng trong một cuộc điện đàm ở tuần đầu nhiệm kỳ Tổng thống, Trump thừa nhận với người đồng cấp Mexico Enrique Peña Nieto rằng việc đó sẽ không thực sự xảy ra. Tổng thống Mỹ còn đề nghị Pena Nieto không công bố thông tin này.

Kế hoạch đưa Trung Quốc vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ của ông chủ Nhà Trắng vẫn chưa có gì tiến triển. Lời hứa chuyển cơ quan lãnh sự Mỹ tại Israel với Jerusalem cũng dần bị lãng quên cùng với lời đe dọa rút khỏi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Hai cam kết khác là bãi bỏ Đạo luật Chăm sóc sức khỏe Hợp túi tiền (Obamacare) và hủy Thỏa thuận hạt nhân với Iran vẫn đang chật vật tiến hành.

“Và không có cả thỏa thuận về cơ sở hạ tầng”. John Weaver, phụ tá của thống đốc bang Ohio John Kasich - ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa hồi năm ngoái, nhắc lại lời hứa chi 1.000 tỷ USD xây dựng các đường cao tốc, tàu hỏa và sân bay của Trump. Vấn đề là Tổng thống Mỹ đã sử dụng quá nhiều lời hứa trong khi chưa chắc sẽ làm được “đến nơi đến chốn” được bao nhiêu. Ông còn đang phiêu lưu với bản kế hoạch do các tướng lĩnh quân đội sửa soạn sau khi đã lãng phí uy tín của mình trong những vụ việc và bất đồng trong suốt 7 tháng qua. “Kết quả cuối cùng là tỷ lệ ủng hộ Trump đang thấp kỷ lục và không ai tin ông ấy.” Weaver nói./. Nước Mỹ cần hàn gắn còn ông Donald Trump vẫn lấn cấn vì thắng thua VOV.VN-Nước Mỹ đã cần một nhà lãnh đạo hàn gắn được đất nước từ trước và đặc biệt là sau bạo loạn nhuốm màu phân biệt chủng tộc ở Virginia.