Tây Ban Nha cam kết không ngược đãi ông Puigdemont trong tù

Trong thông báo trả lời yêu cầu cung cấp thông tin từ Viện kiểm sát Bỉ, chiều 16/11, chính phủ Tây Ban Nha cho biết họ sẽ đảm bảo cho ông Carles Puigdemont những điều kiện giam giữ tốt trong tù nếu như phía Bỉ dẫn độ ông này về Tây Ban Nha.

Cựu lãnh đạo vùng Catalonia Carles Puigdemont (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Viện kiểm sát Bỉ đã gửi một yêu cầu cung cấp thông tin đến chính quyền Tây Ban Nha, trong đó đặc biệt quan tâm đến điều kiện giam giữ trong các nhà tù ở Tây Ban Nha cũng như việc các tù nhân có được tiếp xúc với luật sư và gia đình hay không.

Phía Tây Ban Nha ngoài việc khẳng định nếu ông Puigdemont về Tây Ban Nha thụ án theo lệnh bắt giữ của nước này sẽ được giam ở nhà tù Estremera ở Madrid, vốn là nơi giành cho các tù nhân đặc biệt, thì còn được phép có một phòng giam riêng nếu yêu cầu. Ngoài ra, luật sư cũng như gia đình của ông Puigdemont cũng được phép thăm nom và tiếp xúc trực tiếp với ông này.

Việc trao đổi thông tin này giữa Bỉ và Tây Ban Nha diễn ra trong bối cảnh chỉ còn 3 ngày nữa, tức là vào ngày 20/11 tới, chính quyền Bỉ sẽ phải ra phán quyết về việc có trao trả ông Carles Puigdemont về Tây Ban Nha theo lệnh bắt giữ từ phía Tây Ban Nha hay không.

Ông Carles Puigdemont, cựu Chủ tịch chính quyền vùng Catalonia, đã bỏ trốn khỏi Barcelona và cư trú tại Bỉ từ ngày 30/10, sau khi chính quyền trung ương Tây Ban Nha áp dụng điều 155 Hiến pháp để tước quyền tự trị của vùng Catalonia, đồng thời truy tố ông Puigdemont và nhiều đồng sự khác vì tội danh nổi loạn và kích động ly khai.

Sau khi bị chính quyền Tây Ban Nha phát lệnh bắt giữ trên toàn châu Âu, ông Puigdemont đã từ chối trở về Tây Ban Nha với lí do không được đảm bảo an ninh, đồng thời kêu gọi sự can thiệp từ phía Liên minh châu Âu.

Tuy nhiên, động thái mới của Viện kiểm sát Bỉ cho thấy, nhiều khả năng phía Bỉ sẽ trục xuất ông Puigdemont về Tây Ban Nha, một phần vì yêu cầu từ phía Tây Ban Nha nhưng mặt khác, cũng do lo ngại sự hiện diện lâu dài của ông Puigdemont tại Bỉ có thể sẽ kích động phong trào ly khai của vùng Flanders tại nước này, vốn dĩ đã âm ỉ trong nhiều năm qua.

Nếu bị trao trả lại Tây Ban Nha, chắc chắn ông Puigdemont sẽ bị giam giữ không kèm theo điều kiện tại ngoại và sẽ không thể tham dự vào cuộc bầu cử vùng trước thời hạn tại vùng Catalonia vào ngày 21/12./.