Thế giới 7 ngày: Nước Mỹ chìm trong đau thương, mất mát vì bão Harvey

Bão Harvey đổ bộ vào miền Đông Nam bang Texas ngày 26/8, với sức gió hơn 200 km/h mang theo lượng mưa kỷ lục lên tới gần 2.000 mm. siêu bão này đã trút khoảng 102 tỷ m3 nước xuống Texas và Louisiana trong 6 ngày, nhấn chìm nhiều nơi trong biển nước. Ảnh: AP. Harvey là cơn bão mạnh nhất Mỹ phải hứng chịu trong 12 năm qua, kể từ siêu bão Charley năm 2004. Đây cũng là siêu bão mạnh nhất đổ bộ bang Texas kể từ bão Carla năm 1961. Ảnh: Reuters. Washington Post dẫn phân tích mới nhất của Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật Không gian thuộc Đại học Wisconsin nói rằng Harvey gây ra lũ lụt nghiêm trọng chưa từng thấy trong 1.000 năm, nhấn chìm phần diện tích rộng lớn của Đông Nam Texas có quy mô tương đương bang New Jersey. Ảnh: REX. "Cơn bão thập kỷ" khiến ít nhất 47 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng do nước lũ vẫn dâng cao tại nhiều nơi. Ảnh: AP. Theo ước tính, những thiệt hại do bão Harvey có thể lên tới 58 tỷ USD, biến siêu bão này trở thành vụ thiên tai gây thiệt hại vật chất lớn thứ 9 trên thế giới kể từ năm 1900 đến nay. Ảnh: Reuters. Sáng 29/8, Triều Tiên phóng tên lửa bay qua khu vực đảo chính Hokkaido phía bắc của Nhật Bản và rơi xuống khu vực hải phận cách khu vực Erimo khoảng 1.180 km về phía Đông. Trong một tuyên bố sau đó, Bình Nhưỡng xác nhận vụ phóng sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 với mục đích phản đối cuộc tập trận Mỹ - Hàn và để “kiềm chế” lãnh thổ Guam của Mỹ. Ảnh: KCNA. Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng nhiều nước khác ngay lập tức lên án vụ phóng tên lửa này của Triều Tiên. Trong khi Hàn Quốc đe dọa tính đến cả biện pháp quân sự thì Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố “nói chuyện không phải là câu trả lời” đối với thế đối đầu căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên. Ảnh: Reuters. Giữa búa rìu dư luận, hãng thông tấn KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố cần có thêm các cuộc tập trận với mục tiêu là Thái Bình Dương, hàm ý việc sẽ tiếp tục thực hiện các vụ phóng tên lửa khác trong tương lai. Ảnh: KCNA. Ngày 28/8 Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, Ấn Độ và Trung Quốc đã đồng ý “nhanh chóng rút lực lượng” tại khu vực cao nguyên Doklam, chấm dứt cuộc đối đầu dai dẳng kể từ tháng 6/2017 tới nay giữa binh sĩ hai nước ở khu vực này. Ảnh: AP. Quyết định được hai bên đưa ra trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) diễn ra tại Hạ Môn, Trung Quốc từ ngày 3-5/9 tới. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến sẽ tham dự sự kiện này. Ảnh: AFP. Ngày 31/8, Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức yêu cầu Nga đóng cửa Lãnh sự quán ở San Francisco cùng 2 tòa nhà phụ trợ tại Washington D.C và New York. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết, đây là hành động trả đũa việc Nga trục xuất 755 nhân viên ngoại giao Mỹ đang làm việc tại Nga. Ảnh: Reuters. Theo yêu cầu, Nga chỉ có đúng 2 ngày để dọn khỏi các văn phòng ở San Francisco, Washington D.C và New York. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, sẽ có thêm hành động trả đũa nếu cần thiết, nhằm cảnh báo Nga không nên làm căng thẳng thêm tình hình. Ảnh: AP. Sau gần 2 tuần phát động chiến dịch giải phóng Tal Afar, ngày 31/8, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã chính thức tuyên bố chiến thắng. Thủ tướng Iraq nêu rõ: “Tal Afar đã được giải phóng hoàn toàn, ngoại trừ khu vực al-Ayadia. Quân đội của chúng ta đang chiến đấu với IS tại đó. Hiện một số tay súng IS vẫn đang lẩn trốn tại đây, nhiều tay súng đã bị tiêu diệt trong chiến dịch”. Ảnh: Reuters. Chiến thắng Tal Afar không chỉ nối dài mạch thắng lợi của quân đội Iraq trước phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mà còn có ý nghĩa quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố tại khu vực. Hơn 2 triệu người Hồi giáo trên thế giới đổ về thánh địa Mecca ở Saudi Arabia để tham dự lễ hội hành hương Haji diễn ra từ ngày 30/8 - 4/9. Cuộc hành hương năm nay diễn ra trong bối cảnh Vùng Vịnh đang ở trong cuộc khủng hoảng chính trị và Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang thất bại liên tiếp ở Iraq và Syria. Ảnh: AP. Để đối phó với tình huống đám đông chen lấn dẫn tới tình trạng dẫm đạp khiến nhiều người thiệt mạng như những năm trước và cả nguy cơ khủng bố, năm nay Saudi Arabia triển khai hơn 100.000 nhân viên đảm bảo an ninh lễ hội hành hương Haji. Ngoài ra, Saudi Arabia cũng sử dụng các thiết bị hiện đại như cổng điện tử, máy quét tại lối vào các khu vực tụ tập đông người. Ảnh: EPA. Riêng đại giáo đường, có tới gần 1.200 camera quan sát và hàng trăm binh sĩ được triển khai nhằm ứng cứu kịp thời khi sự cố xảy ra. Trước đó, giới chức Saudi Arabia đã thông báo thiết lập 109 trung tâm an ninh tại Mecca nhằm theo dõi những đối tượng khả nghi không có giấy tờ hợp lệ và ngăn chặn các hành vi sai phạm của người hành hương. Ảnh: EPA./.