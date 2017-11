Thủ lĩnh IS al-Baghdadi còn sống và xuất hiện tại một thị trấn Syria

Một hãng truyền thông của Phong trào vũ trang Hezbollah tại Lebanon hôm 10/11 đưa tin, thủ lĩnh của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS Abu Bakr al-Baghdadi xuất hiện tại thị trấn Albu Kamal của Syria trong thời gian diễn ra chiến dịch của quân đội Syria tại khu vực này. Thủ lĩnh tối cao của IS, al-Baghdadi. Ảnh: Metro.

Tuy nhiên, hãng tin này chưa tuyên bố liệu tên al-Baghdadi đã bị bắt giữ hay chưa.

Quân đội Syria và các lực lượng hậu thuẫn đã chiếm được thị trấn trấn Albu Kamal của IS tại Syria trong tuần này. Trong tuyên bố của quân đội Syria, việc chiếm được thị trấn chiến lược nằm giáp biên giới với Iraq và là căn cứ địa cuối cùng của nhóm IS tại Syria, đánh dấu thất bại nặng nề của IS trong khu vực.

Trước đó, có nhiều thông tin Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích tại Syria.

Tuy nhiên vào tháng 9 vừa qua, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng đã công bố một đoạn băng ghi âm mà IS tuyên bố là của thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi. Mỹ trước đó đã treo thưởng 25 triệu USD cho bất cứ thông tin nào giúp bắt giữ hoặc tiêu diệt Abu Bakr al-Baghdadi, nhưng tên này vẫn trốn thoát khỏi mọi nỗ lực truy lùng trong hơn 6 năm qua./.