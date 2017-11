Thủ tướng Iraq tuyên bố đã đánh bại khủng bố IS

Ngày 21/11, Thủ tướng Iraq, Haider al-Abadi thông báo nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị đánh bại.

Tuy nhiên, tuyên bố chiến thắng cuối cùng sẽ chỉ được đưa ra sau khi các tay súng IS bị truy quét đến cùng tại vùng các sa mạc và khu vực biên giới của Iraq.

Các lực lượng Iraq trong chiến dịch truy quét IS tại Rawa ngày 28/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Quân đội Iraq cuối tuần trước đã giành quyền kiểm soát Rawa, thị trấn cuối cùng nằm dưới sự kiểm soát của IS. Theo đó, đánh dấu sự sụp đổ của “Vương quốc Hồi giáo tự xưng” kể từ khi IS chiếm khu vực phía bắc và tây Iraq năm 2014. Quân đội Iraq vẫn đang tiếp tục chiến dịch an ninh tại các vùng sa mạc và biên giới.

Trước tuyên bố của Thủ tướng Iraq, Tổng thống nước láng giềng Iran, Hassan Rouhani cũng đã tuyên bố đặt dấu chấm hết cho IS.

Giới chức quân đội Iran cũng vinh danh những binh sĩ đã hy sinh khi tham gia các chiến dịch chống khủng bố IS tại Iraq và Syria.

Tại chiến trường Syria, để mất thành trì al-Bukamal, IS đã bị đánh bật khỏi tất cả các thành trì tại Syria và chỉ còn ẩn náu tại một số điểm ở phía đông bắc và phía nam Syria./.

