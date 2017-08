Tổng thống Philippines ăn gà nướng để xoa dịu lo ngại về dịch cúm gà

Tổng thống Philippines - Rodrigo Duterte hôm nay đã dùng gà, vịt nướng cùng với trứng trong bữa ăn, để xoa dịu mối lo ngại của người dân về dịch cúm gia cầm bùng phát quy mô lớn lần đầu tiên tại quốc gia này.

Tổng thống Rodrigo Duterte - Ảnh minh họa (Nguồn: EPA/TTXVN)

Trong một bữa ăn truyền thống tại tỉnh phía bắc Pampanga của Philippines trước các máy quay và phóng viên, Tổng thống Rodrigo Duterte đã cùng các quan chức Bộ Y tế và Nông nghiệp dùng bữa với các sản phẩm chế biến từ gia cầm.

Ông Rodrigo Duterte khẳng định với người dân sản phẩm gia cầm từ các tỉnh Pampanga và Nueva Ecija rất an toàn để sử dụng. 2 tỉnh này cũng là nơi chứng kiến dịch cúm gia cầm bùng phát mạnh mẽ nhất trong tháng này. Chính quyền đã phải tiêu hủy hơn 600.000 con gia cầm vào thời điểm đỉnh dịch. Tuy nhiên, do lo ngại an toàn, giá gia cầm và lượng tiêu thụ bị giảm mạnh.

Bộ Nông nghiệp Philippines cho biết, chủng cúm phát hiện tại một thị trấn ở tỉnh Pampanga là H5N6- đã xuất hiện tại Trung Quốc vào năm 2005 và có thể lây sang người dù tỉ lệ lây nhiễm rất thấp. Theo Bộ Y tế Philippines, hơn 40 người bị nghi ngờ nhiễm cúm, nhưng đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus này. Các quan chức y tế cho biết sẽ tiếp tục giám sát các khu vực bị ảnh hưởng cho đến đầu tháng tới./.

