Triều Tiên đề nghị Liên Hợp Quốc họp khẩn về tập trận Hàn – Mỹ

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn một bài viết do Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải hôm nay cho biết, Triều Tiên đã gửi thư lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đề nghị tổ chức thảo luận khẩn cấp về cuộc tập trận giữa quân đội hai nước Hàn Quốc-Mỹ và gọi đây là một hành động khiêu khích và hung hăng.

Trực thăng của Mỹ tham gia cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn “Người bảo vệ Tự do Ulchi” tại Pyeongtaek, Hàn Quốc (Ảnh: EPA/TTXVN)

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên thông báo đại diện thường trực của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc đã gửi bức thư ngày 25/8 để phản đối cuộc tập trận chung mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi” diễn ra từ 21/8 và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 31/8 tới.

Bài viết nêu rõ, Triều Tiên đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận vấn đề tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc như là một vấn đề khẩn cấp trong chương trình nghị sự. Nếu Hội đồng Bảo an một lần nữa bỏ qua đề nghị của Triều Tiên thì đây sẽ là một bằng chứng cho thấy Hội đồng Bảo an không còn là một tổ chức giữ trách nhiệm hàng đầu về việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Ngoài ra, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên còn cho rằng cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn này không là gì khác ngoài hành động điên cuồng đổ thêm dầu vào lửa, đồng thời cáo buộc Mỹ theo đuổi ý định đen tối dùng vũ lực để chiếm Triều Tiên.

Bài viết của Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng tải chỉ 1 ngày sau khi Triều Tiên đã phóng những vật thể dường như là 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra bờ biển phía Đông. Đây là động thái đầu tiên trong một tháng qua sau khi nước nay đã phóng 2 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hồi tháng trước./. Triều Tiên cực lực chỉ trích tập trận chung Mỹ-Hàn VOV.VN - Triều Tiên cho rằng, “trò chơi chiến tranh liều lĩnh” đang đặt bán đảo này trước một cuộc khủng hoảng chưa thể đoán định được.