Trung Quốc siết chặt quản lý các trường mẫu giáo sau bê bối bạo hành

Sau khi phụ huynh tố cáo trường mẫu giáo Ba màu (RYB Education) bạo hành, dùng kim đâm đối với các trẻ em theo học tại đây, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã vào cuộc điều tra đồng thời ban hành các quy định nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát các trường mẫu giáo trong thành phố.

Camera an ninh được lắp đặt tại trường mẫu giáo Ba màu sau vụ bê bối bạo hành trẻ em tại đây. Ảnh: Reuters

Theo đó, ngoài việc Sở cảnh sát thành phố Bắc Kinh tiến hành điều tra theo tố cáo của phụ huynh, ngày 27/11, Ủy ban Giáo dục thành phố Bắc Kinh đã ra thông báo về việc tăng cường hơn nữa công tác quản lý các trường mẫu giáo, quản lý chặt chẽ chất lượng đầu vào của giáo viên, cơ sở vật chất cũng như năng lực giám sát đối với các cơ sở mẫu giáo trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, các thanh tra viên giáo dục sẽ được bố trí giám sát tại các trường mẫu giáo trong thành phố và báo cáo về an toàn, vệ sinh và tình hình quản lý tại trường tới cơ sở dữ liệu trung tâm.

Được biết, ngay khi xảy ra sự cố trường Ba màu, hàng loạt các trường mẫu giáo trên địa bàn thành phố Bắc Kinh cũng đã lắp đặt thêm camera giám sát, một số trường còn lắp thêm camera hồng ngoại nhằm giảm bớt nỗi lo của phụ huynh về các vụ bạo hành hiện nay.

Ngày 22/11 vừa qua, hàng chục phụ huynh trường RYB Education đã tố cáo trường bạo hành, dùng kim đâm cũng như cho học sinh uống một loại thuốc màu trắng không rõ nguồn gốc làm dấy lên lo lắng của người dân về hiện tượng bạo hành trẻ em tại các cơ sở nuôi dạy trẻ.

Một phụ huynh có con đang học tại trường RYB Education cho biết: “Trong mối quan hệ với Nhà trường, phụ huynh luôn ở thế yếu. Họ viết gì cũng không quan trọng, quan trọng là điều họ làm như thế nào”.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cổ phiếu của RYB Education đã giảm 38,41%. RYB Education là tổ chức giáo dục danh tiếng tại Trung Quốc. RYB hiện quản lý 1.800 trường mẫu giáo và cơ sơ chăm sóc tại Trung Quốc.

Vào năm 2016, 4 giáo viên của trường RYB Education chi nhánh ở Cát Lâm, Trung Quốc cũng đã bị xử phạt tù do có các hành vi bạo hành, châm kim vào người trẻ./. Bắc Kinh (Trung Quốc) giám sát các trường mầm non sau bê bối bạo hành VOV.VN - Sau bê bối bạo hành trẻ em tại trường RYB Education, Bắc Kinh, sẽ thuê thanh tra thường xuyên giám sát tất cả các trường mầm non trên địa bàn.