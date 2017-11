Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tiếp tục tăng cao

Đây là kết quả khảo sát do hãng Realmeter - một cơ quan thăm dò dư luận độc lập ở Hàn Quốc công bố sau khi tiến hành thăm dò ý kiến của hơn 2.500 cử tri, trong thời gian từ ngày 13 - 17/11.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Reuters

Kết quả cho thấy, tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Moon Jae-in đạt mức 71,5%, tăng 1,5% so với một tuần trước đó. Đây cũng là tuần thứ 3 liên tiếp tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Moon Jae-in ở mức trên 70%, sau những hiệu ứng tích cực từ các Hội nghị Cấp cao APEC tại Việt Nam và Hội nghị Cấp cao Đông Á tại Philippines.

Tỷ lệ ủng hộ đối với đảng Dân chủ cầm quyền của ông Moon Jae-in cũng tăng 3,1% so với tuần trước, đạt 51,3%, và là mức cao nhất kể từ khi chính phủ mới của ông Moon Jae-in được thành lập từ hồi tháng 5 vừa qua. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ đối với đảng đối lập lớn nhất Tự do Hàn Quốc chỉ giành được 18,3%, giảm 0,3% so với tuần trước đó./.