Ukraine có thể ủng hộ ý tưởng về lực lượng gìn giữ hòa bình ở Donbass

Đại diện thường trực của Ukraine tại Liên Hợp Quốc Vladimir Yelchenko vừa tuyên bố, trong trường hợp cần thiết Ukraine có thể đệ trình 1 nghị quyết về việc đưa lực lượng gìn giữ hòa bình đến vùng Donbass.

Nga trình Liên Hợp Quốc dự thảo nghị quyết về sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở miền Đông Ukraine. (Ảnh minh họa: AP)

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia Ukraine, ông Vladimir Yelchenko nhấn mạnh rằng, Ukraine đã có kế hoạch riêng mình và trong vòng vài ngày tới, nếu cần thiết sẽ đưa ra bản dự thảo riêng của nước này.

Tuyên bố trên của ông Vladimir Yelchenko được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Nga gửi tới Tổng thư ký và Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bản dự thảo nghị quyết về việc bảo vệ các nhà quan sát của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở miền Đông Ukraine.

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, lực lượng gìn giữ hòa bình có thể giúp đảm bảo an toàn cho các quan sát viên quốc tế giám sát lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên ông lưu ý, lực lượng gìn giữ hòa bình chỉ nên triển khai dọc đường giới tuyến phân chia khu vực do phe đối lập kiểm soát và khu vực nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia, cho biết ông đã gửi dự thảo nghị quyết tới chủ tịch Hội đồng Bảo an và tới Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, hi vọng sẽ lưu hành văn bản trong tương lai gần tới tất cả các thành viên Hội đồng Bảo an.

Dự thảo nghị quyết kêu gọi thiết lập phái bộ mới trong thời gian 6 tháng với nhiệm vụ đảm bảo sự an toàn cho các quan sát viên của OSCE. Phái bộ mới chỉ được trang bị vũ khí hạng nhẹ, và có nhiệm vụ duy nhất là đảm bảo sự an toàn cho các quan sát viên. Dự thảo nghị quyết cũng đề nghị Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cần kiến nghị lên Hội đồng Bảo an về quy mô và thành phần của phái bộ.

Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố ủng hộ ý tưởng này của Nga, song cũng cho rằng các bên cần phải thảo luận và điều chỉnh bản dự thảo có tính đến quan điểm của Ukraine, bằng không Ukraine sẽ đệ trình một bản dự thảo thay thế.

Trong khi đó, Đức hoan nghênh ý tưởng đề nghị Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới tuần tra đường giới tuyến ở miền đông Ukraine, cho đây là cơ hội mới giảm căng thẳng.

Khoảng 600 quan sát viên OSCE đang có mặt trên thực địa ở miền đông Ukraine nhưng sự hiện diện của họ không ngăn chặn được giao tranh trong cuộc xung đột vốn cướp đi sinh mạng của 10.000 người kể từ năm 2014. Hiệp định hòa bình năm 2015 do Đức, Pháp làm trung gian đã giúp giảm quy mô giao tranh nhưng đụng độ vẫn tiếp diễn./.