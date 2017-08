Venezuela đề nghị hỗ trợ Mỹ khắc phục hậu quả bão Harvey

Venezuela ngày 30/8 đã đề nghị được hỗ trợ khẩn cấp cho Mỹ sau khi bão Harvey đổ bộ vào Mỹ và gây thiệt hại nặng nề cho nước này. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: AP)

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza đã nói rằng, chi nhánh của công ty dầu khí quốc gia Venezuela ( PDVSA ) sẽ đóng góp 5 triệu USD cũng như phân bổ 1% lợi nhuận từ việc bán dầu của công ty này tại Mỹ nhằm hỗ trợ nước Mỹ tái thiết sau bão. Ông Arreaza cũng cho biết, các nhân viên cứu trợ khẩn cấp và các bác sĩ Venezuela cũng đã sẵn sàng để hỗ trợ nỗ lực cứu hộ cho phía Mỹ.

Tính đến nay đã có 17 người chết và 30.000 người phải bỏ nhà đi sơ tán khẩn cấp sau khi bão Harvey đổ bộ vào bang Texas, Mỹ.

Theo thống kê, đến thời điểm hiện tại, thiệt hại do bão Harvey chưa bằng mức 118 tỷ USD do bão Katrina gây ra năm 2005. Nhưng với ước tính sơ bộ 42 tỷ USD, bão Harvey có thể so sánh với thiệt hại do bão Ike từng đổ bộ vào Texas và nhiều nơi ở vùng biển Caribe năm 2008 gây ra, hay bão Wilma quét qua khu vực Bắc Mỹ năm 2005 gây thiệt hại gần 38 tỷ USD.

Đáng lo ngại là các con số thiệt hại ước tính do Harvey sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày tới.

Là một trung tâm năng lượng của Mỹ với sản lượng kinh tế trị giá 1.600 tỷ USD, bang Texas đóng góp gần 9% cho tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ và là bang lớn thứ 2 về quy mô nền kinh tế, sau California, lớn hơn cả GDP của Canada hay Hàn Quốc.

Các chuyên gia của ngân hàng Goldman Sachs ước tính riêng việc bão Harvey làm ngành năng lượng ở bang này tê liệt tạm thời có thể kéo tụt 0,2% tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý 3/2017.

Với những thiệt hại đã gây ra trong khi chưa có dấu hiệu suy giảm cường độ, giới chuyên gia nhận định bão Harvey có thể lọt vào tốp 5 trận bão tệ hại nhất trong lịch sử nước Mỹ, gây hậu quả lâu dài đối với bang Texas nói riêng và nền kinh tế Mỹ nói chung./. Mỹ kí sắc lệnh trừng phạt cứng rắn nhất nhằm vào Venezuela VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký một sắc lệnh hành pháp áp đặt các lệnh trừng phạt mạnh mẽ nhất về mặt tài chính nhằm vào Venezuela. Venezuela rầm rộ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất với Mỹ VOV.VN - Venezuela tổ chức tập trận và kêu gọi dân thường tham gia đơn vị dự bị sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa phản ứng quân sự.