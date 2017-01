10 điều đáng chú ý trước khi bước vào vòng 22 Premier League

Liverpool vs Swansea (19h30 ngày 21/1): Swansea chưa từng thắng trên sân Anfield trong khuôn khổ Premier League. AFC Bournemouth vs Watford (22h ngày 21/1): Cả ba trận đấu hai đội gặp nhau ở Premier League đều kết thúc với kết quả hòa (0-0, 1-1, 2-2). Crystal Palace vs Everton (22h ngày 21/1): Romelu Lukaku đã ghi 4 bàn trong 5 trận gần nhất Everton đụng độ Palace ở giải Ngoại hạng Anh. Middlesbrough vs West Ham (22h ngày 21/1): Middlesbrough là đội duy nhất ở Premier League khiến West Ham không giữ được sạch lưới trong hơn 10 chuyến viếng thăm (11 trận). Stoke City vs MU (22h ngày 21/1): Chuỗi 12 trận bất bại của Man Utd ở Premier League là thành tích tốt nhất của họ kể từ tháng 3 năm 2013 (18 trận). West Brom vs Sunderland (22h ngày 21/1): West Brom là một trong hai đội bóng ghi bàn bằng đầu nhiều nhất Premier League mùa giải này (11 bàn). Trái lại, Sunderland là đội duy nhất chưa có pha đánh đầu thành bàn nào. Man City vs Tottenham (0h30 ngày 22/1): Chỉ có Chelsea (7 trận) giành nhiều chiến thắng trên sân Etihad hơn Tottenham tại Premier League. Southampton v Leicester City (19h ngày 22/1): Leicester chưa từng thắng một trận đấu nào tại Premier League trên sân St Mary’s Stadium (hòa 3, thua 1). Arsenal v Burnley (21h15 ngày 22/1): Alexis Sanchez đã ghi 3 bàn và 1 lần giúp đồng đội lập công trong hai trận gần nhất gặp Burnley trên sân Emirates. Chelsea v Hull (23h30 ngày 22/1): Chelsea bất bại trong 9 trận gặp Hull ở Premier League, trong đó có 6 trận giữ sạch lưới.

