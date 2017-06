10 mục tiêu khả thi để MU nâng cấp đôi cánh ở kỳ chuyển nhượng Hè 2017

Khả năng khoan phá của hai biên là điểm yếu của MU trong vài mùa giải gần đây. Vậy nên, Quỷ đỏ có thể sẽ chi đậm để nâng cấp đôi cánh trong kỳ chuyển nhượng Hè 2017. Dưới đây là những mục tiêu lý tưởng của đội chủ sân Old Trafford: Ivan Perisic: Tiền vệ người Croatia đang là cầu thủ chạy cánh được liên hệ nhiều nhất với MU. Được biết, Ivan Perisic rất muốn khoác áo Quỷ đỏ nhưng phía Inter Milan đang thách giá MU quá cao, lên đến 50 triệu Bảng. Gareth Bale: Sau khi mất suất chính về tay Isco ở trận chung kết Champions League, thông tin Real Madrid "trảm" Gareth Bale lập tức ngập tràn các mặt báo. Nếu rời sân Bernabeu, MU chính là bến đỗ lý tưởng nhất với ngôi sao người Xứ Wales. Willian: Thông tin MU muốn mua tiền vệ người Brazil xuất hiện từ đầu năm 2017. Bản thân Willian cũng là học trò cưng của Mourinho ở Chelsea. Xét về lối chơi, Willian sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho đôi cánh của MU, với khả năng hoạt động cường độ cao và kỹ thuật đá phạt xuất sắc. Thomas Lemar: Ngoài Kylian Mbappe, Thomas Lemar chính là gương mặt chơi bùng nổ nhất của AS Monaco mùa giải 2016/2017. Thậm chí, tiền vệ 21 tuổi còn "quái" hơn Bernardo Silva, người vừa chuyển từ AS Monaco sang Man City. Theo nhận định của giới truyền thông, mức phí chuyển nhượng cho Thomas Lemar rơi vào khoảng 30 triệu Bảng. Ousmane Dembele: Chân sút sinh năm 1997 đã chơi quá hay ở Dortmund mùa trước và đang cùng Mbappe, Lemar hợp thành tam tấu đầy tài năng trên hàng công ĐT Pháp. Ousmane Dembele sở hữu lối đi bóng lắt léo, những quả tạt chuẩn xác và đặc biệt là khả năng dứt điểm 2 chân như một. Đây sẽ là quân bài "trong mơ" của MU nếu cập bến Old Trafford. Danny Rose: Sau khi chia tay Patrice Evra, MU vẫn chưa tìm được một hậu vệ trái đáng tin cậy nào. Đây là nguyên nhân giải thích cho tin đồn Quỷ đỏ muốn chiêu mộ Danny Rose. Chất lượng của Danny Rose đã được chứng tỏ tại Premier League và ĐT Anh. Dẫu vậy, Tottenham sẽ khó lòng chấp nhận để trụ cột của mình chuyển sang MU. Lucas Moura: Tờ Le Parisien của Pháp đưa tin, PSG sẵn sàng bán Lucas Moura với giá 27 triệu Bảng. Hiện tại, MU, Liverpool và Inter Milan được “nhận diện” là các đội bóng muốn có được cầu thủ chạy cánh người Brazil. Lucas Moura là cầu thủ chạy cánh thường xuyên được liên hệ với MU mỗi kỳ chuyển nhượng. Bản thân Quỷ đỏ cũng từng có ý định mua tiền vệ này hồi năm 2012, nhưng bị PSG nẫng tay trên. Alex Oxlade Chamberlain: Cầu thủ người Anh được dự đoán sẽ rời Arsenal, khi không hài lòng với việc ngồi dự bị quá nhiều. Mẫu tiền vệ đa năng, sở hữu tốc độ, sức mạnh và khả năng làm việc cường độ cao như Alex Oxlade Chamberlain luôn là quân bài ưa thích của Jose Mourinho. Jordi Alva: Thông tin MU hỏi mua Jordi Alba bắt đầu xuất hiện từ vài tuần nay. Khả năng Jordi Alba cập bến MU là không nhỏ, khi hậu vệ này không còn vị thế nghiễm nhiên đá chính ở Barca mùa trước. Federico Bernardeschi: Tài năng trẻ của Fiorentina được xem là "phương án B" nếu MU thất bại trong việc chiêu mộ Ivan Perisic. Federico Bernardeschi đang là "viên ngọc thô" sáng giá bậc nhất của bóng đá Italia, với cái chân trái cực kỳ khéo léo.

Khả năng khoan phá của hai biên là điểm yếu của MU trong vài mùa giải gần đây. Vậy nên, Quỷ đỏ có thể sẽ chi đậm để nâng cấp đôi cánh trong kỳ chuyển nhượng Hè 2017. Dưới đây là những mục tiêu lý tưởng của đội chủ sân Old Trafford: Ivan Perisic: Tiền vệ người Croatia đang là cầu thủ chạy cánh được liên hệ nhiều nhất với MU. Được biết, Ivan Perisic rất muốn khoác áo Quỷ đỏ nhưng phía Inter Milan đang thách giá MU quá cao, lên đến 50 triệu Bảng. Gareth Bale: Sau khi mất suất chính về tay Isco ở trận chung kết Champions League, thông tin Real Madrid "trảm" Gareth Bale lập tức ngập tràn các mặt báo. Nếu rời sân Bernabeu, MU chính là bến đỗ lý tưởng nhất với ngôi sao người Xứ Wales. Willian: Thông tin MU muốn mua tiền vệ người Brazil xuất hiện từ đầu năm 2017. Bản thân Willian cũng là học trò cưng của Mourinho ở Chelsea. Xét về lối chơi, Willian sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho đôi cánh của MU, với khả năng hoạt động cường độ cao và kỹ thuật đá phạt xuất sắc. Thomas Lemar: Ngoài Kylian Mbappe, Thomas Lemar chính là gương mặt chơi bùng nổ nhất của AS Monaco mùa giải 2016/2017. Thậm chí, tiền vệ 21 tuổi còn "quái" hơn Bernardo Silva, người vừa chuyển từ AS Monaco sang Man City. Theo nhận định của giới truyền thông, mức phí chuyển nhượng cho Thomas Lemar rơi vào khoảng 30 triệu Bảng. Ousmane Dembele: Chân sút sinh năm 1997 đã chơi quá hay ở Dortmund mùa trước và đang cùng Mbappe, Lemar hợp thành tam tấu đầy tài năng trên hàng công ĐT Pháp. Ousmane Dembele sở hữu lối đi bóng lắt léo, những quả tạt chuẩn xác và đặc biệt là khả năng dứt điểm 2 chân như một. Đây sẽ là quân bài "trong mơ" của MU nếu cập bến Old Trafford. Danny Rose: Sau khi chia tay Patrice Evra, MU vẫn chưa tìm được một hậu vệ trái đáng tin cậy nào. Đây là nguyên nhân giải thích cho tin đồn Quỷ đỏ muốn chiêu mộ Danny Rose. Chất lượng của Danny Rose đã được chứng tỏ tại Premier League và ĐT Anh. Dẫu vậy, Tottenham sẽ khó lòng chấp nhận để trụ cột của mình chuyển sang MU. Lucas Moura: Tờ Le Parisien của Pháp đưa tin, PSG sẵn sàng bán Lucas Moura với giá 27 triệu Bảng. Hiện tại, MU, Liverpool và Inter Milan được “nhận diện” là các đội bóng muốn có được cầu thủ chạy cánh người Brazil.

Lucas Moura là cầu thủ chạy cánh thường xuyên được liên hệ với MU mỗi kỳ chuyển nhượng. Bản thân Quỷ đỏ cũng từng có ý định mua tiền vệ này hồi năm 2012, nhưng bị PSG nẫng tay trên. Alex Oxlade Chamberlain: Cầu thủ người Anh được dự đoán sẽ rời Arsenal, khi không hài lòng với việc ngồi dự bị quá nhiều. Mẫu tiền vệ đa năng, sở hữu tốc độ, sức mạnh và khả năng làm việc cường độ cao như Alex Oxlade Chamberlain luôn là quân bài ưa thích của Jose Mourinho. Jordi Alva: Thông tin MU hỏi mua Jordi Alba bắt đầu xuất hiện từ vài tuần nay. Khả năng Jordi Alba cập bến MU là không nhỏ, khi hậu vệ này không còn vị thế nghiễm nhiên đá chính ở Barca mùa trước. Federico Bernardeschi: Tài năng trẻ của Fiorentina được xem là "phương án B" nếu MU thất bại trong việc chiêu mộ Ivan Perisic. Federico Bernardeschi đang là "viên ngọc thô" sáng giá bậc nhất của bóng đá Italia, với cái chân trái cực kỳ khéo léo.