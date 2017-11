10 thống kê không thể bỏ qua trước vòng 12 Premier League

Arsenal – Tottenham: Harry Kane đã nổ súng (6 bàn) trong cả 5 lần chạm trán Arsenal và đứng thứ 3 trong danh sách những chân sút có duyên nhất ở derby Bắc London, xếp sau Emmanuel Adebayor (8 bàn), Robert Pires (7 bàn). Bournemouth – Huddersfield: Nếu Jermain Defoe được ra sân ở trận này, Huddersfield sẽ là đối thủ thứ 40 mà tiền đạo người Anh chạm trán tại Premier League, trong số đó chân sút kỳ cựu này đã xé lưới 36 đội. Burnley – Swansea: Burnley mới thủng lưới 2 bàn trên sân nhà ở Premier League mùa này, chỉ MU (0) và Liverpool (1) là có thành tích tốt hơn. Crystal Palace – Everton: Đội chủ nhà mới chỉ thắng đúng 1 lần trong những cuộc tiếp đón nửa xanh vùng Merseyside ở Premier League. Leicester - Man City: Thầy trò Pep Guardiola đang hướng tới chiến thắng thứ 6 liên tiếp trên sân khách ở Premier League mùa này. Liverpool – Southampton: HLV Jurgen Klopp chưa từng biết mùi chiến thắng trước Southampton (hòa 3, thua 1) ở Premier League. West Brom – Chelsea: The Blues đang hướng đến chiến thắng thứ 3 liên tiếp trong những lần hành quân tới sân The Hawthorns. MU – Newcastle: Rafa Benitez có thể trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử Premier League giành chiến thắng ở sân Old Trafford khi dẫn dắt 3 đội bóng khác nhau. Trong quá khứ, nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng “bắt quỷ tại hang” với Chelsea và Liverpool. Watford - West Ham: David Moyes sẽ trở thành HLV thứ 4 cán mốc 500 trận ở Premier League sau Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger và Harry Redknapp. Brighton – Stoke: Xherdan Shaqiri đã có 4 đường kiến tạo để mang về 6 điểm cho Stoke ở Premier League mùa này.

