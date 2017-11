12/14 đội bóng ở châu Âu đã giành vé dự VCK World Cup 2018

Những đội bóng châu Âu đã giành vé dự World Cup 2018 gồm có: 1. Pháp (nhất bảng A). 2. Bồ Đào Nha (nhất bảng B). 3. Đức (nhất bảng C). 4. Serbia (nhất bảng D). 5. Ba Lan (nhất bảng E). 6. Anh (nhất bảng F). 7. Tây Ban Nha (nhất bảng G). 8. Bỉ (nhất bảng H). 9. Iceland (nhất bảng I). 10. Thụy Sĩ (thắng Bắc Ireland ở trận play-off). 11. Croatia (thắng Hy Lạp ở trận play-off). 12. Nga (chủ nhà). 11/13 suất dự World Cup của khu vực châu Âu (trừ chủ nhà Nga). 2 suất còn lại sẽ được xác định sau 2 trận play-off giữa Italia vs Thụy Điển và Đan Mạch vs CH Ireland kết thúc. Tính đến thời điểm này, VCK World Cup 2018 đã xác định được 28/32 đội tranh tài./.

Những đội bóng châu Âu đã giành vé dự World Cup 2018 gồm có: 1. Pháp (nhất bảng A). 2. Bồ Đào Nha (nhất bảng B). 3. Đức (nhất bảng C). 4. Serbia (nhất bảng D). 5. Ba Lan (nhất bảng E). 6. Anh (nhất bảng F). 7. Tây Ban Nha (nhất bảng G). 8. Bỉ (nhất bảng H). 9. Iceland (nhất bảng I). 10. Thụy Sĩ (thắng Bắc Ireland ở trận play-off). 11. Croatia (thắng Hy Lạp ở trận play-off). 12. Nga (chủ nhà). 11/13 suất dự World Cup của khu vực châu Âu (trừ chủ nhà Nga). 2 suất còn lại sẽ được xác định sau 2 trận play-off giữa Italia vs Thụy Điển và Đan Mạch vs CH Ireland kết thúc. Tính đến thời điểm này, VCK World Cup 2018 đã xác định được 28/32 đội tranh tài ./.