5 cơn mưa bàn thắng “không tưởng” trong đại chiến Chelsea – Arsenal

5. Chelsea 6-0 Arsenal | Premier League | 22/3/2014. (Ảnh: Getty) Cuộc đấu có cách biệt tỷ số lớn nhất lịch sử derby thành London diễn ra đúng dịp kỷ niệm trận thứ 1.000 dẫn dắt Arsenal của HLV Arsene Wenger. Ngoài ra, trọng tài còn mắc sai lầm hy hữu ở trận này, khi đuổi nhầm Kieran Gibbs thay vì Chamberlain. (Ảnh: Getty) 4. Arsenal 3-3 Chelsea | Premier League | 04/09/1996. (Ảnh: Sky Sports) Dù Chelsea vượt lên dẫn trước 2-0 sau 30 phút thi đấu, nhưng Arsenal đã đáp trả bằng 3 bàn thắng. Mãi đến phút 90, Wise mới giật lại 1 điểm cho "The Blues" bằng bàn gỡ hòa 3-3. (Ảnh: Sky Sports) 3. Arsenal 5-2 Chelsea | Division One | 16/04/1979. (Ảnh: Getty) Cú đúp của Frank Stapleton cùng các pha lập công của David O'Leary, Alan Sunderland và David Price giúp "Pháo thủ" dẫn trước 5-1 (Clive Walker rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Chelsea), trước khi Tommy Langley ghi thêm bàn danh dự cho "The Blues". (Ảnh: Pinterest) 2. Chelsea 3-5 Arsenal | Premier League | 20/10/2011. (Ảnh: Getty) Dù Chelsea có mở tỷ số, nhưng màn trình diễn ngoạn mục của Robin Van Persie và các đồng đội đã giúp Arsenal lội ngược dòng kịch tính. (Ảnh: Getty) 1. Arsenal 5-4 Chelsea | Division One | 08/03/1958. (Ảnh: Getty) Cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục trên sân Highbury được đánh dấu bằng sự tỏa sáng của hai huyền thoại, Jimmy Greaves của Chelsea (cú đúp) và David Herd bên phía Arsenal (hat-trick). (Ảnh: Reddit)

