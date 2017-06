5 “kèo trái” có thể cập bến MU trong kỳ chuyển nhượng Hè 2017 gồm: Nemanja Matic: CĐV MU đang hồi hộp chờ đón "bom tấn" từ Chelsea, khi báo giới Anh đồng loạt đưa tin Matic chuẩn bị kiểm tra y tế và sẽ cập bến Old Trafford với giá 40 triệu Bảng. Dù đã khẳng định được đẳng cấp trên sân cỏ Premier League, nhưng Nemanja Matic chỉ là sự lựa chọn thứ 3 của MU trong chuyến "đi săn" tiền vệ trung tâm Hè này, sau khi đã thất bại ở vụ Eric Dier (Tottenham) và Radja Nainggolan (AS Roma). James Rodriguez: Tờ AS khẳng định, James Rodriguez đã thống nhất các điều khoản cá nhân và đồng ý chuyển sang khoác áo MU. Tuy nhiên, phía MU và Real Madrid chưa tìm được tiếng nói chung trong mức phí chuyển nhượng của ngôi sao người Colombia. Gareth Bale: Ngoài James Rodriguez và Alvaro Morata, Gareth Bale là ngôi sao thứ 3 của Real Madrid được đồn đoán sẽ chuyển sang MU, khi không còn giữ được vai trò "bất khả xâm phạm" ở sân Bernabeu. Phong độ giảm sút vì chấn thương ở mùa giải 2016/2017, cộng với việc Real Madrid có thể nổ "bom tấn" Kylian Mbappe khiến khả năng Gareth Bale chia tay màu áo trắng là rất cao. Romelu Lukaku: Tiền đạo Everton là 1 trong 4 mục tiêu thay thế Zlatan Ibrahimovic của MU, bên cạnh Alvaro Morata, Andrea Belotti và Harry Kane. Hiện tại, Chelsea đang được coi là đội bóng dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Romelu Lukaku. Trong khi MU nhiều khả năng sẽ mua Alvaro Morata. Tuy nhiên, thị trường chuyển nhượng luôn chứa đựng những bất ngờ và khả năng Lukaku cập bến Old Trafford vẫn có thể xảy ra. Federico Bernardeschi: "Kèo trái" của Fiorentina đang được xem là phương án dự phòng của MU, trong trường hợp thất bại ở thương vụ chiêu mộ Ivan Perisic từ Inter Milan. Hiện tại, Federico Bernardeschi đang là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất châu Âu và thường xuyên được triệu tập vào ĐT Italia.

