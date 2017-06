5 “máy quét” được liên hệ với MU trên thị trường chuyển nhượng Hè 2017

Số lượng tin đồn chuyển nhượng các tiền vệ trung tâm của MU đang ngày một tăng theo sức nóng của phiên chợ Hè. Dưới đây là 5 "máy quét" được dự đoán sẽ cập bến sân Old Trafford: Nemanja Matic: Tờ Manchester Evening News đưa tin, tiền vệ người Serbia đã bày tỏ ý định rời Chelsea và thậm chí đã đạt thỏa thuận miệng với MU. Được biết, Nemanja Matic rất muốn tái ngộ "Người đặc biệt" Jose Mourinho ở Old Trafford. Ngoài ra, việc Chelsea có thể đón Tiemoué Bakayoko từ AS Monaco khiến chỗ đứng của Nemanja Matic trong đội hình chính bị lung lay. Fabinho: Cầu thủ người Brazil được "nhận diện" là 1 trong 4 mục tiêu mà HLV Jose Mourinho muốn đưa về MU mùa Hè này. Với sự đa năng, có thể chơi tốt cả vị trí hậu vệ phải lẫn tiền vệ trung tâm, Fabinho hứa hẹn sẽ là quân bài lợi hại trong tay "Người đặc biệt". Renato Sanches: Thông tin MU theo đuổi Renato Sanches bất ngờ rộ lên từ giữa tháng 6, sau khi Bayern Munich chiêu mộ Corentin Tolisso. Renato Sanches là mục tiêu rất khả thi, do Bayern Munich đã có quá nhiều tiền vệ và sẵn sàng để cầu thủ người Bồ Đào Nha ra đi với giá khoảng 23 triệu Bảng. Eric Dier: "Máy quét" hàng đầu của ĐT Anh được liên hệ với MU từ cuối mùa giải 2016/2017. Chất lượng của Eric Dier đã được kiểm chứng trên sân cỏ Premier League và sẽ là lựa chọn an toàn cho tuyến giữa Quỷ đỏ trong kỳ chuyển nhượng Hè 2017. Andre Gomes: Sau một mùa giải không thành công ở Barca, những tin đồn chuyển sang MU liên tục bủa vây tiền vệ ĐT Bồ Đào Nha. Theo trang Goal, MU đã làm việc với "siêu cò" Jorge Mendes - Người đại diện của Andre Gomes để xúc tiến thương vụ này.

