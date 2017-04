Bán kết Champions League 2016/17: Real thích Atletico, sợ hãi Juventus

Lễ bốc thăm chia cặp bán kết Champions League 2016/2017 sẽ diễn ra vào 17h chiều nay ngày 21/4 (giờ Việt Nam) tại trụ sở của LĐBĐ châu Âu (UEFA) ở Nyon (Thụy Sỹ) (Ảnh: UEFA). 4 đội bóng giành vé vào bán kết năm nay là Atletico, Juventus, Monaco và Real. Dưới đây là lịch sử đối đầu của các đội bóng này tại sân chơi danh giá nhất châu Âu (Ảnh: UEFA). 1. Real vs Atletico Madrid: Gặp nhau 7 lần, Real thắng 4, hòa 2 và thua 1, ghi được 10 bàn thắng, để lọt lưới 5. 2. Real vs Monaco: Đọ sức 2 lần, thắng 1, thua 1, ghi 5 bàn, để lọt lưới 5. 3. Real vs Juventus: Gặp nhau 18 lần, thắng 8, hòa 2 và thua 8, ghi được 18 bàn thắng, để lọt lưới 5 bàn. 4. Monaco vs Atletico chưa gặp nhau 5. Monaco vs Juventus: Gặp nhau 4 lần, thắng 1 hòa 1 và thua 2, ghi được 4 bàn thắng, lọt lưới 7. 6. Monaco vs Real: Gặp 2 lần, thắng 1, thua 1, ghi được 5 bàn thắng, lọt lưới 5. 7. Juventus vs Atletico: Đọ sức 2 lần, hòa 1, thua 1, ghi được 0 bàn thắng, lọt lưới 1. 8. Juventus vs Monaco: Gặp nhau 4 lần, thắng 2, hòa 1, thua 1, ghi được 7 bàn thắng, lọt lưới 4. 9. Juventus vs Real: Đối đầu 18 lần, thắng 8, hòa 2, thua 8, ghi được 21 bàn thắng, lọt lưới 18. 10. Atletico vs Monaco: Chưa gặp nhau 11: Atletico vs Juventus: Đối đầu 2 lần, thắng 1, hòa 1, ghi được 1 bàn thắng, lọt lưới 0. 12. Atletico vs Real: Gặp nhau 7 lần, thắng 1, hòa 2, thua 4, ghi được 5 bàn thắng, lọt lưới 10./.

