Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup các châu lục

Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ - Brazil đã chính thức có vé đi tiếp. Tại bảng A khu vực châu Á, Iran tạo được khoảng cách 7 điểm với đội nhì bảng Hàn Quốc và chính thức có vé đi tiếp. Bảng B Vòng loại World Cup khu vực châu Á - Nhật Bản cũng đã chính thức đi tiếp vào VCK. Bảng A Vòng loại World Cup khu vực châu Âu - Pháp đang dẫn đầu những vẫn còn khả năng bị Thụy Điển soán ngôi. Bảng B Vòng loại World Cup khu vực châu Âu - Sự cạnh tranh tấm vé trực tiếp đang diễn ra quyết liệt giữa đương kim vô địch châu Âu Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ. Bảng C Vòng loại World Cup khu vực châu Âu - Đức cần thêm một chiến thắng là sẽ chắc chắn đi tiếp. Bảng D Vòng loại World Cup khu vực châu Âu - Có đến bốn đội vẫn còn hi vọng đi tiếp: Serbia, CH Ireland, xứ Wales và Áo. Bảng E Vòng loại World Cup khu vực châu Âu - Ba Lan đang có lợi thế. Bảng E Vòng loại World Cup khu vực châu Âu - Tam Sư thi đấu khá chật vật nhưng vẫn tạm thời giữ được ngôi đầu bảng. Bảng G Vòng loại World Cup khu vực châu Âu - Cuộc cạnh tranh tấm vé trực tiếp diễn ra giữa Tây Ban Nha và Italia. Bảng H Vòng loại World Cup khu vực châu Âu - ĐT Bỉ đã chính thức có vé tới Nga hè năm 2018. Bảng I Vòng loại World Cup khu vực châu Âu - Croatia đang có lợi thế. Bảng A và bảng B vòng loại World Cup khu vực châu Đại Dương. Hai đội nhất bảng sẽ đá với nhau để chọn ra một đội đá play-off liên lục địa. Bảng A và bảng B Vòng loại World Cup khu vực châu Phi. Các đội đứng đầu mỗi bảng đấu sẽ giành vé trực tiếp đến dự VCK World Cup 2018. Bảng C và bảng D Vòng loại World Cup khu vực châu Phi. Bảng E Vòng loại World Cup khu vực châu Phi. Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribbean. ĐT Mexico đã chính thức giành vé đến Nga hè năm sau.

Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ - Brazil đã chính thức có vé đi tiếp. Tại bảng A khu vực châu Á, Iran tạo được khoảng cách 7 điểm với đội nhì bảng Hàn Quốc và chính thức có vé đi tiếp. Bảng B Vòng loại World Cup khu vực châu Á - Nhật Bản cũng đã chính thức đi tiếp vào VCK. Bảng A Vòng loại World Cup khu vực châu Âu - Pháp đang dẫn đầu những vẫn còn khả năng bị Thụy Điển soán ngôi. Bảng B Vòng loại World Cup khu vực châu Âu - Sự cạnh tranh tấm vé trực tiếp đang diễn ra quyết liệt giữa đương kim vô địch châu Âu Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ. Bảng C Vòng loại World Cup khu vực châu Âu - Đức cần thêm một chiến thắng là sẽ chắc chắn đi tiếp. Bảng D Vòng loại World Cup khu vực châu Âu - Có đến bốn đội vẫn còn hi vọng đi tiếp: Serbia, CH Ireland, xứ Wales và Áo. Bảng E Vòng loại World Cup khu vực châu Âu - Ba Lan đang có lợi thế. Bảng E Vòng loại World Cup khu vực châu Âu - Tam Sư thi đấu khá chật vật nhưng vẫn tạm thời giữ được ngôi đầu bảng. Bảng G Vòng loại World Cup khu vực châu Âu - Cuộc cạnh tranh tấm vé trực tiếp diễn ra giữa Tây Ban Nha và Italia. Bảng H Vòng loại World Cup khu vực châu Âu - ĐT Bỉ đã chính thức có vé tới Nga hè năm 2018. Bảng I Vòng loại World Cup khu vực châu Âu - Croatia đang có lợi thế. Bảng A và bảng B vòng loại World Cup khu vực châu Đại Dương. Hai đội nhất bảng sẽ đá với nhau để chọn ra một đội đá play-off liên lục địa. Bảng A và bảng B Vòng loại World Cup khu vực châu Phi. Các đội đứng đầu mỗi bảng đấu sẽ giành vé trực tiếp đến dự VCK World Cup 2018. Bảng C và bảng D Vòng loại World Cup khu vực châu Phi. Bảng E Vòng loại World Cup khu vực châu Phi. Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribbean. ĐT Mexico đã chính thức giành vé đến Nga hè năm sau.