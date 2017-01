Biếm họa 24h: MU giậm chân ở thứ 6, Sergio Ramos “giải cứu” Real

6 trận hòa tại Premier League khiến MU giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 6. (Ảnh: Troll bóng đá) Pha bỏ lỡ đáng tiếc của Mata khiến MU phải chia điểm trước Stoke City. (Ảnh: Troll bóng đá) Ronaldo sa sút khiến Real "lâm nguy". (Ảnh: Footy toonz) Cú đúp của Ramos đã giúp Real đánh bại Malaga với tỷ số 2-1. (Ảnh: Zezo) Với cú đúp vào lưới của Malaga, Sergio Ramos chính thức có bàn thứ 6 tại La Liga 2016/2017. (Ảnh: Troll bóng đá) Thầy trò Conte xây chắc ngôi đầu sau khi Tottenham và Liverpool sẩy chân. (Ảnh: Troll bóng đá) HLV Antonio Conte đã lên kế hoạch khiến Tottenham và Liverpool gặp thất bại ở vòng 22 Premier League.(Ảnh: Troll bóng đá) HLV Jurgen Klopp "nổi khùng" sau khi Liverpool thua 2-3 trước Swansea ngay trên sân nhà Anfield. (Ảnh: Just toon it) Napoli, AS Roma và Lazio vây hãm "Lão bà" Juventus. (Ảnh: Footy Toonz) Neymar giúp Barca phá vỡ "lời nguyền" trên sân Anoeta của Real Sociedad. (Ảnh: Bein)

