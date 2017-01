Biếm họa 24h: Pogba “trổ tài” đấu vật và bóng rổ tại sân bóng đá

Hết kẹp cổ đối phương, Pogba còn chơi bóng rổ trong vòng cấm của MU. (Ảnh: Omar) MU chiêu mộ được "bom tấn" không chỉ biết đá bóng mà còn biết Judo và bóng rổ ngay trên sân bóng đá. (Ảnh: Troll bóng đá) Pogba gộp 3 môn là bóng rổ, đầu vật và bóng đá lại thành 1 trên sân bóng đá. (Ảnh: Just toon it) Pep ngã bò sau khi Man City thua 0-4 Everton. (Ảnh: Zezo) Thua sốc Everton với tỷ số 0-4, Pep đang nhớ lại thời huy hoàng khi dẫn dắt Barca và Bayern. (Ảnh: Troll bóng đá) Pep nhớ Joe Hart, Claudio Bravo muốn quay lại Barca. (Ảnh: Troll bóng đá) Diego Costa chán nản khi Chelsea giành chiến thắng 3-0 trước Leicester City mà không cần có sự góp mặt của anh. (Ảnh: Football Cartoons) Kết thúc vòng 21 Premier League, HLV Wenger hạnh phúc khi được trở lại vị thứ 4 quen thuộc. (Ảnh: Just toon it) Neymar, Messi khao khát được đá cặp cùng Jovetic sau khi anh liên tục ghi bàn vào lưới Real. (Ảnh: Troll bóng đá)

