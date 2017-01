Biếm họa 24h: Wenger “khoan khoái” khi Arsenal đứng ở vị trí thứ 4

HLV Wenger đúc tượng pha ghi bàn kiểu "bọ cạp" của Olivier Giroud. (Ảnh: Bein) Trong thời gian gần đây, tiền đạo người Pháp- Olivier Giroud thi đấu ngày càng ấn tượng. (Ảnh: Troll bóng đá) Arsenal có "duyên" với con số 4. (Ảnh: Troll bóng đá) Arsenal may mắn cầm hòa trước Bournemouth sau khi bị đội chủ sân Vitality dẫn trước 3 bàn. HLV Wenger thích thú ra mặt khi Arsenal xếp ở vị trí thứ 4 quen thuộc. (Ảnh: Just toon it) Thầy trò Jurgen Klopp "tặng quà" cho các đội chiếu dưới. (Ảnh: Zezo) Pep Guardiola ghen tỵ khi thấy De Gea giúp MU giành 3 điểm trước West Ham. (Ảnh: Zezo) HLV Antonio Conte là chiến lược gia "nhàm chán" nhất thế giới khi những đội bóng do ông dẫn dắt đều bay cao và không có đối thủ trên bảng xếp hạng. (Ảnh: Troll bóng đá)

