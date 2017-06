Bồ Đào Nha và hành trình đoạt vé vào bán kết Confederations Cup 2017

Bồ Đào Nha nằm ở bảng A Confederations Cup 2017. Trong ngày ra quân, Ronaldo và các đồng đội đối đầu với Mexico (Ảnh: Getty). Ronaldo thi đấu rất xuất sắc ở trận đấu này. Ngoài những pha đi bóng lắt léo và uy hiếp cầu môn của Mexico anh còn có pha kiến tạo cho Quaresma lập công (Ảnh: Getty). Niềm vui của các cầu thủ Bồ Đào Nha sau bàn mở tỉ số của Quaresma (Ảnh: Getty). Tuy nhiên, sau đó Bồ Đào Nha lại để Chicharito gỡ hòa 1-1. Ở hiệp 2, Bồ Đào Nha lại vươn lên dẫn 2-1 nhờ công của Cedric, nhưng cuối trận Selecao bị gỡ hòa 2-2 (Ảnh: Getty). Kết quả cuối cùng, Bồ Đào Nha chia điểm với Mexico trong ngày ra quân (Ảnh: Getty). Ở trận đấu thứ 2, Bồ Đào Nha đối đầu với Nga (Ảnh: Getty). Ronaldo tiếp tục sắm vai người hùng của Bồ Đào Nha, khi mở tỉ số ngay ở phút thứ 8 (Ảnh: Getty). Đây là pha đánh đầu không thể cản phá của CR7, nó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu (Ảnh: Getty). Ronaldo được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận Bồ Đào Nha 1-0 Nga (Ảnh: Getty). Đối thủ cuối cùng của Bồ Đào Nha ở vòng bảng là New Zealand, đội bóng bị loại sau 2 trận thua liên tiếp (Ảnh: AP). Như thường lệ, Ronaldo vẫn là người thi đấu nổi bật nhất bên phía Bồ Đào Nha (Ảnh: AP). CR7 mở tỉ số trên chấm 11m giúp Bồ Đào Nha dễ dàng triển khai thế trận ở những phút sau đó (Ảnh: EPA). Kết quả chung cuộc của trận đấu này là Bồ Đào Nha giành chiến thắng 4-0 trước New Zealand (Ảnh: EPA). Bồ Đào Nha giành vé vào Confederations Cup 2017 với tư cách nhất bảng A, khi có 7 điểm sau 3 lượt trận. Mexico cũng có 7 điểm, nhưng đứng thứ 2 do thua chỉ số phụ (Ảnh: Getty/AP).

