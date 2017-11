BXH V-League 2017 trước vòng 26: Nín thở chờ nhà vô địch

Lịch thi đấu vòng 26 V-League 2017. Sau đây là BXH trước vòng đấu này. 1. Hà Nội | Hiệu số: 23 | Điểm: 45 2. Quảng Nam (áo trắng) | Hiệu số 12: | Điểm: 45 3. FLC Thanh Hóa | Hiệu số: 14 | Điểm: 45 4. Than Quảng Ninh | Hiệu số: 8 | Điểm: 42 5. Sanna Khánh Hòa BVN | Hiệu số: 2 | Điểm: 41 6. Sài Gòn | Hiệu số: 8 | Điểm: 40 7. Hải Phòng | Hiệu số: 5 | Điểm: 38 8. SLNA | Hiệu số: 1 | Điểm: 34 9. SHB Đà Nẵng | Hiệu số: 1 | Điểm: 30 10. HAGL| Hiệu số: -8 | Điểm: 30 11. Becamex Bình Dương | Hiệu số: 3 | Điểm: 27 12. TP Hồ Chí Minh | Hiệu số: -15 | Điểm: 25 13. XSKT Cần Thơ | Hiệu số: -19 | Điểm: 19 14. Long An | Hiệu số: -35 | Điểm: 10 Hà Nội FC có lợi thế nhất trong cuộc đua đến ngôi vô địch, khi chỉ cần thắng Than Quảng Ninh sẽ đăng quang mà không cần quan tâm tới kết quả các trận đấu khác. http://streaming.vov.vn/2017_11_24/4rTMId9NtFPyoqsYrG5iQA/Truoc_Vong_26_VLeague_2017__Tam_ma_tranh_vuong_dinh_menh_goi_ten_ai__YouTube.mp4

Lịch thi đấu vòng 26 V-League 2017. Sau đây là BXH trước vòng đấu này. 1. Hà Nội | Hiệu số: 23 | Điểm: 45 2. Quảng Nam (áo trắng) | Hiệu số 12: | Điểm: 45 3. FLC Thanh Hóa | Hiệu số: 14 | Điểm: 45 4. Than Quảng Ninh | Hiệu số: 8 | Điểm: 42 5. Sanna Khánh Hòa BVN | Hiệu số: 2 | Điểm: 41 6. Sài Gòn | Hiệu số: 8 | Điểm: 40 7. Hải Phòng | Hiệu số: 5 | Điểm: 38 8. SLNA | Hiệu số: 1 | Điểm: 34 9. SHB Đà Nẵng | Hiệu số: 1 | Điểm: 30 10. HAGL| Hiệu số: -8 | Điểm: 30 11. Becamex Bình Dương | Hiệu số: 3 | Điểm: 27 12. TP Hồ Chí Minh | Hiệu số: -15 | Điểm: 25 13. XSKT Cần Thơ | Hiệu số: -19 | Điểm: 19 14. Long An | Hiệu số: -35 | Điểm: 10 Hà Nội FC có lợi thế nhất trong cuộc đua đến ngôi vô địch, khi chỉ cần thắng Than Quảng Ninh sẽ đăng quang mà không cần quan tâm tới kết quả các trận đấu khác.