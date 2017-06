Cận cảnh cầu thủ Mexico “hỗn chiến” New Zealand tại Confed Cup 2017

Do tính chất quyết định của trận đấu giữa Mexico và New Zealand, khiến các cầu thủ 2 đội thi đấu với tinh thần quyết tâm cao độ. Do vậy, 2 đội liên tục có những pha tranh bóng quyết liệt. Ở phút 91, Michael Boxall bên phía New Zealand đã có pha vào bóng ác ý với Hector Herrera của Mexico. Sau pha vào bóng đó, cầu thủ của 2 đội đã lao vào nhau và lời qua tiếng lại. Vụ việc diễn ra cao trào khi Ryan Thomas lao vào đòi ăn thua đủ với Herrera. Rất may, các cầu thủ khác đã kịp thời can ngăn. Tuy nhiên, vụ việc vẫn chưa dừng lại khi Tommy Smith tiếp tục có những lời qua tiếng lại với Diego Reyes. Ngay sau đó, Nestor Araujo cũng tính lao vào ăn thua với Tommy Smith. Các trọng tài vất vả can ngăn cầu thủ 2 bên. Ngay cả HLV trưởng của Mexico- ông Juan Carlos Osorio bực tức lao vào sân khi chứng kiến các cầu thủ New Zealand có pha vào bóng nguy hiểm với học trò. Ngay sau đó, trọng tài chính Bakary Gassama đã sử dụng công nghệ hình ảnh VAR, để đưa ra án phạt cho cầu thủ 2 bên. Kết thúc trận đấu, Mexico lội ngược dòng đánh bại New Zealand với tỷ số 2-1, qua đó giành được 4 điểm sau hai lượt trận. Sau 2 trận thua, New Zealand chính thức dừng bước tại Confederations Cup 2017. http://streaming.vov.vn/2017_06_22/GR6WOoAxWrGhe06prFi0Gg/Mexico_New_Zealand_fight__2017_FIFA_Confederations_Cup.mp4

