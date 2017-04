Cận cảnh: Mourinho giở “bùa cầu may" trong trận MU 2-1 Anderlecht

"Người đặc biệt" Mourinho giở mảnh giấy bí ẩn trong tay khi MU bước vào hiệp phụ thứ 2 với Anderlecht. Thuyền trưởng MU hôn lên mảnh giấy bí ẩn như thể cầu may trên sân Old Trafford. Chỉ ít phút sau khi Mourinho "cầu may", Rashford đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Anderlecht. Chiến thắng trước Anderlecht giúp MU góp mặt tại Europa League và nuôi hy vọng dự Champions League mùa tới. Suốt 120 phút đối đầu Anderlecht, HLV Mourinho đã có hàng loạt biểu cảm "khó hiểu". Trong ngày MU dứt điểm vô duyên, HLV Mourinho liên tục thể hiện sự thất vọng bên đường biên. "Người đặc biêt" trượt chân suýt ngã trong màn biểu lộ cảm xúc quá đà. Rất may, HLV Mourinho đã kịp chống đỡ và tránh khỏi cú ngã. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng trải qua những phút căng thẳng, khi Anderlecht đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Không chỉ vô duyên trong khâu dứt điểm, MU "gặp hạn" với hai ca chấn thương của Ibrahimovic và Rojo. Đặc biệt, chấn thương của Rojo khiến hàng thủ MU khung hoảng nhân sự nghiêm trọng. Trong tay HLV Mourinho chỉ còn Bailly là trung vệ lành lặn duy nhất. http://streaming.vov.vn/videostore/Uploaded/Frf8B6LqIprWhdTzAag/2017_04_21/clip_mu_2_1_anderlecht_QNWW.mp4

"Người đặc biệt" Mourinho giở mảnh giấy bí ẩn trong tay khi MU bước vào hiệp phụ thứ 2 với Anderlecht. Thuyền trưởng MU hôn lên mảnh giấy bí ẩn như thể cầu may trên sân Old Trafford. Chỉ ít phút sau khi Mourinho "cầu may", Rashford đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Anderlecht. Chiến thắng trước Anderlecht giúp MU góp mặt tại Europa League và nuôi hy vọng dự Champions League mùa tới. Suốt 120 phút đối đầu Anderlecht, HLV Mourinho đã có hàng loạt biểu cảm "khó hiểu". Trong ngày MU dứt điểm vô duyên, HLV Mourinho liên tục thể hiện sự thất vọng bên đường biên. "Người đặc biêt" trượt chân suýt ngã trong màn biểu lộ cảm xúc quá đà. Rất may, HLV Mourinho đã kịp chống đỡ và tránh khỏi cú ngã. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng trải qua những phút căng thẳng, khi Anderlecht đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Không chỉ vô duyên trong khâu dứt điểm, MU "gặp hạn" với hai ca chấn thương của Ibrahimovic và Rojo. Đặc biệt, chấn thương của Rojo khiến hàng thủ MU khung hoảng nhân sự nghiêm trọng. Trong tay HLV Mourinho chỉ còn Bailly là trung vệ lành lặn duy nhất.