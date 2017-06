CĐV Hải Phòng bị cấm đến sân khách cổ vũ đến hết mùa giải

Trận đấu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng diễn ra trên sân Mỹ Đình đã có khoảng hơn 10.000 CĐV đất Cảng tham dự. Từ trước khi bóng lăn, CĐV Hải Phòng đã gây chú ý bằng màn diễu hành với các băng rôn tục tĩu, xúc phạm cầu thủ và khán giả Hà Nội.

CĐV đất Cảng ném pháo sáng xuống sân Mỹ Đình. (Ảnh: Vy Vũ)

Khi Hải Phòng bị thủng lưới, các CĐV áo đỏ tiếp tục làm náo loạn sân Mỹ Đình khi chửi bới, ném pháo sáng khắp khán đài và ném cả xuống sân. Vì gây ra nhiều điều tiếng, làm gián đoạn trận đấu và mất hình ảnh đẹp của bóng đá Việt Nam, CĐV Hải Phòng sẽ bị cấm đến sân khách cho đến hết mùa.

Quyết định kỷ luật của VFF do Trưởng ban Nguyễn Hải Hường nêu rõ: "Cấm CĐV Hải Phòng vào sân cổ vũ các trận đội này làm khách đến hết mùa giải chuyên nghiệp 2017, do có hành vi gây mất an toàn, an ninh trận Hà Nội - Hải Phòng ngày 24/6 trên SVĐ Mỹ Đình".

Quyết định cấm CĐV Hải Phòng đến sân khách từ giờ đến hết mùa giải. (Ảnh: VFF)

Với quyết định này, các CĐV Hải Phòng với áo truyền thống của đội, băng rôn, cờ CLB sẽ không được vào sân khách mà chỉ được xuất hiện trên sân Lạch Tray. Đây được coi là quyết định "phạt" nặng nhất của Ban kỷ luật VFF với các CĐV trong mùa giải năm nay./.