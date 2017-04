Chấm điểm AS Monaco 3-1 Dortmund: “Thần đồng” Mbappe chưa phải hay nhất

Chiến thắng 3-1 ở trận lượt về trước Dortmund, giúp AS Monaco hiên ngang tiến vào bán kết Champions League với tổng tỷ số 6-3 sau hai lượt trận. "Thần đồng" Mbappe tiếp tục tỏa sáng tại Champions League, khi ghi bàn mở tỷ số vào lưới Dortmund đêm qua. Tuy nhiên, chân sút U20 Pháp chỉ được Whoscored đánh giá là người chơi hay thứ 3 của AS Monaco ở trận này. Điểm số từ Whoscored dành cho các cầu thủ ở trận AS Monaco 3-1 Dortmund như sau: Thủ môn: Subasic - 7,1 điểm Hậu vệ: Jemerson - 7 điểm Hậu vệ: Glik - 6.8 điểm Hậu vệ: Mendy - 7,1 điểm Hậu vệ: Toure (thứ 5 từ trái vào, số 38) - 8,3 điểm Tiền vệ: Bakayoko (tóc vàng)- 7,8 điểm Tiền vệ: Moutinho - 6.8 điểm Tiền vệ: Silva - 6,5 điểm Tiền vệ: Lemar - 9 điểm (Hay nhất trận, theo đánh giá của Whoscored) Tiền đạo: Mbappe – 8 điểm Tiền đạo: Falcao - 7 điểm Thay người AS Monaco: Germain – 7 điểm, Dirar – 6,3 điểm, Raggi – 6,1 điểm Chấm điểm cầu thủ hai đội trận AS Monaco 3-1 Dortmund từ Whoscored. http://streaming.vov.vn/videostore/Uploaded/Frf8B6LqIprWhdTzAag/2017_04_20/clip_as_monaco_3_1_dortmund_KEYK.mp4

Chiến thắng 3-1 ở trận lượt về trước Dortmund, giúp AS Monaco hiên ngang tiến vào bán kết Champions League với tổng tỷ số 6-3 sau hai lượt trận. "Thần đồng" Mbappe tiếp tục tỏa sáng tại Champions League, khi ghi bàn mở tỷ số vào lưới Dortmund đêm qua. Tuy nhiên, chân sút U20 Pháp chỉ được Whoscored đánh giá là người chơi hay thứ 3 của AS Monaco ở trận này. Điểm số từ Whoscored dành cho các cầu thủ ở trận AS Monaco 3-1 Dortmund như sau: Thủ môn: Subasic - 7,1 điểm Hậu vệ: Jemerson - 7 điểm Hậu vệ: Glik - 6.8 điểm Hậu vệ: Mendy - 7,1 điểm Hậu vệ: Toure (thứ 5 từ trái vào, số 38) - 8,3 điểm Tiền vệ: Bakayoko (tóc vàng)- 7,8 điểm Tiền vệ: Moutinho - 6.8 điểm Tiền vệ: Silva - 6,5 điểm Tiền vệ: Lemar - 9 điểm (Hay nhất trận, theo đánh giá của Whoscored) Tiền đạo: Mbappe – 8 điểm Tiền đạo: Falcao - 7 điểm Thay người AS Monaco: Germain – 7 điểm, Dirar – 6,3 điểm, Raggi – 6,1 điểm Chấm điểm cầu thủ hai đội trận AS Monaco 3-1 Dortmund từ Whoscored.