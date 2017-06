Chân dung 4 đội giành vé vào bán kết Confederations Cup 2017

1. Bồ Đào Nha (bảng A). - Trong ngày ra quân, Bồ Đào Nha hòa 2-2 trước Mexico. - Ở lượt trận thứ 2, Bồ Đào Nha đối đầu với chủ nhà Nga và giành chiến thắng với tỉ số 1-0. - Ở lượt trận cuối, Bồ Đào Nha thắng đậm New Zealand với tỉ số 4-0. Kết thúc vòng bảng, Bồ Đào Nha được 7 điểm giành vé vào bán kết với tư cách đầu bảng A. Đối thủ của Bồ Đào Nha ở bán kết là Chile. 2. Mexico (bảng A). - Mexico hòa 2-2 trước Bồ Đào Nha ở trận khai mạc. - Lượt trận thứ 2, Mexico thắng 2-1 trước New Zealand. - Trong trận đấu sinh tử với Nga ở lượt thứ 2, Mexico đã giành chiến thắng với tỉ số 2-1. - Kết thúc vòng bảng, Mexico có 7 điểm, đứng thứ 2 bảng A do thua chỉ số phụ trước Bồ Đào Nha. Đối thủ của Mexico ở bán kết là Đức. 3. Đức (bảng B). - Đức giành chiến thắng 3-2 trước Australia trong ngày ra quân. - Ở lượt trận thứ 2, "Cỗ xe tăng" cầm hòa Chile với tỉ số 1-1. - Lượt đấu cuối, Đức thắng Cameroon với tỉ số 3-1. - Đức kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ nhất với 7 điểm. Đối thủ của Đức ở bán kết là Mexico. 4. Chilee (bảng B). - Chile thắng 2-0 trước Cameroon trong ngày ra quân. - Sau đó đội bóng này cầm hòa 1-1 trước Đức ở lượt trận thứ 2. - Ở lượt trận thứ 2, Chile hòa Australia với tỉ số 1-1. - Chile giành được 5 điểm sau 3 lượt trận, đứng thứ 2 bảng B. Đối thủ của Chile ở bán kết là Bồ Đào Nha. - Lần đầu tiên trong lịch sử Confederations Cup, 4 đội giành vé vào bán kết mà không để thua trận nào.

