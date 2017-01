Chelsea thắng đậm Peterborough, giành vé vào vòng 4 FA Cup

Pedro đã có một ngày thi đấu chói sáng. (Ảnh: Getty).

Các cầu thủ Chelsea ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: Getty).

Điểm lại những cái nhất sau 20 vòng NHA 2016/17: Chelsea áp đảo VOV.VN -Trải một nửa chặng đường của Ngoại hạng Anh 2016/17, Chelsea áp đảo với hàng loạt những kỷ lục đã bị phá, những cột mốc mới được thiết lập.

Đối đầu với đội bóng hạng dưới Peterborough, Chelsea chỉ sử dùng nhiều cầu thủ dự bị. Có lẽ vì thế mà lối chơi của The Blues trong những phút đầu khá chuệch choạc.Tuy vậy, đẳng cấp của đội bóng lớn vẫn lên tiếng đúng lúc. Phút 18, một pha phối hợp 3 người tốt của đoàn quân dưới trướng HLV Conte đã tạo nên bàn mở tỷ số của Pedro.Phút 32, Chelsea lại có thêm một pha dàn xếp tấn công đẹp mắt nữa nhưng Pedro lại kết thúc trúng xà ngang.Dù vậy, trước khi hiệp một khép lại, Loftus-Cheek đã nâng tỷ số lên thành 2-0 cho đội chủ nhà.Sang hiệp 2, Chelsea tiếp tục kiểm soát tình thế và Willian nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 52 với cú sút quyết đoán. Trận đấu tưởng như đến đây là an bài, nhưng ở phút 66, John Terry dính thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Lee Angol. Chỉ 4 phút sau khi có lợi thế hơn người, Peterborough đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 do công của Nichols.Thế nhưng hy vọng của đội khách chỉ nhen nhóm được 5 phút khi ở phút 75, Batshuayi có pha che bóng làm tường cho Pedro sút từ ngoài vòng cấm đi hiểm hóc tung lưới đội khách.Thắng trận 4-1, Chelsea ghi tên mình vào vòng 4 FA Cup./.

Đội hình xuất phát:

Chelsea: Begovic, Zouma, Terry, Cahill, Ivanovic, Fabregas, Chalobah, Loftus-Cheek, Pedro, Batshuayi, Willian.

Peterborough: McGee, Smith, Hughes, Bostwick, Tafazolli, Edwards, Forrester, Angol, Maddison, Lopes, Nichols.