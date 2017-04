Chùm ảnh: Hiện trường vụ đánh bom xe buýt của Dortmund

Theo lịch, vào lúc 1h45 sáng sớm nay (12/4), Dortmund sẽ đọ sức với Monaco trong trận tứ kết lượt đi Champions League. Tuy nhiên, trận đấu này đã bị hoãn vì lý do an ninh (Ảnh: UEFA) Theo đó, chiếc xe buýt chở toàn đội Dortmund tới sân vận động Signal Iduna Park để thi đấu đã bị đánh bom (Ảnh: AP). Theo báo cáo, đã có 3 thiết bị đã được kích nổ ngay trước mặt xe bus của Dortmund. Địa điểm xảy ra vụ việc nằm không xa khách sạn nơi Dortmund đóng quân. Loại chất nổ và địa điểm đặt chất nổ vẫn đang được cảnh sát điều tra (Ảnh: AP). Theo thông tin mới nhất, trung vệ Marc Bartra phải nhập viện bởi anh ngồi gần cửa sổ bị vỡ do một chất nổ giống bom hoặc mìn gây ra. Được biết, tình trạng của cầu thủ Barca không có gì đáng lo ngại khi anh chỉ bị một vết cắt ở cánh tay (Ảnh: AP). Các cầu thủ Dortmund nói chuyện điện thoại với người thân, khi an toàn rời xe buýt sau vụ nổ (Ảnh: AP). Ngay sau vụ nổ cảnh sát đã có mặt ở hiện trường (Ảnh: AP). BHL và các cầu thủ Dortmund vẫn giữ được bình tĩnh sau vụ nổ này (Ảnh: AP). Chiếc xe buýt bị đánh bom đang nằm ngoài khách sạn L'Arrivee (Ảnh: AP). Theo bản đồ, thời gian để các cầu thủ Dortmund di chuyển bằng xe buýt từ khách sạn tới sân chỉ khoảng 12 phút. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang điều tra và chưa xác định được nguyên nhân của vụ nổ (Ảnh: AFP). Cảnh sát hộ tống các thành viên của Dortmund tới nơi an toàn (Ảnh: AFP). Tại sân Signal Iduna Park, các cổ động viên được thông báo về vụ việc (Ảnh: Getty). Vẻ mặt khá lo lắng của CĐV đội chủ nhà (Ảnh: Getty). Họ đã gọi điện và tìm kiếm thông tin về vụ nổ (Ảnh: Getty). Các cầu thủ Monaco được bố trí tập tạm thời, khi trận đấu bị hoãn (Ảnh: Getty). Trong khi đó, các CĐV chủ nhà đã giúp đỡ CĐV Monaco có chỗ ngủ tạm thời (Ảnh: Twitter). (Ảnh: Twitter). Được biết, lịch mới của trận đấu giữa Dortmund vs Monaco diễn ra vào lúc 23h45 giờ Việt Nam, ngày 12/4), sớm hơn lịch của trận Bayern - Real (01h45 ngày 13/4) vì lí do an ninh. http://streaming.vov.vn/videostore/Uploaded/xMWQRJDYkQLy8UZVeuKg/2017_04_12/Borussia_Dortmund_postpone_their_Champions_League_clash___Daily_Mail_Online_APFF.mp4

