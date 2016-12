Chùm ảnh: Nghiêm Xuân Tú cùng “quý tử” nâng cao Siêu Cúp QG 2016

Dù vừa trở về sau chuyến "phiêu lưu" ở Đức để thử việc nhưng Nghiêm Xuân Tú vẫn có tên trong đội hình xuất phát của Than Quảng Ninh khi tới Hàng Đẫy đối đầu với Hà Nội FC trong trận tranh Siêu Cúp QG 2016. Tú "ngựa" chơi đầy xông xáo ngay sau tiếng còi khai cuộc và là tác giả của đường chuyền như đặt cho Patiyo đánh đầu mở tỷ số cho đội bóng đất Mỏ. Nhờ tài năng của thủ thành Tuấn Linh, Than Quảng Ninh giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải mới sau khi đánh bại Hà Nội FC nghẹt thở trên chấm luân lưu (hai đội hòa nhau 3-3 sau 90 phút thi đấu chính thức). Nghiêm Xuân Tú ăn mừng cùng "tân binh" của Than Quảng Ninh mùa này là trung vệ Ramon Rodriguez. Ngay sau những phút giây thăng hoa cùng đồng đội, Xuân Tú trở về bên gia đình nhỏ của mình. "Sự có mặt của người thân trên sân cổ vũ luôn là động lực để tôi thi đấu hết mình", Tú "ngựa" chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội cá nhân sau trận đấu. Cậu con trai kháu khỉnh của Nghiêm Xuân Tú luôn được mẹ đưa tới sân cổ vũ cho bố. Tú "ngựa" dắt con trai lên bục nhận giải thưởng. Cu Tí mới gần 2 tuổi nhưng rất "sành điệu" do sở hữu gen thời trang từ bố mẹ. Xuân Tú và "quý tử" trên bục vinh quang. Đây là chiếc cúp thứ hai trong sự nghiệp của Tú "ngựa" và là danh hiệu đầu tiên trong mùa giải mới của tiền vệ này trong màu áo Than Quảng Ninh.

