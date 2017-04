Chuỗi trận bất bại của MU và những thống kê ấn tượng trước vòng 32 NHA

Tottenham vs Watford (18h30 ngày 8/4): Trước trận đụng độ Watford, Tottenham đang có mạch bất bại 15 trận liên tiếp trên sân nhà tại Premier League, đây là thành tích tốt nhất của Spurs kể từ tháng 5/2011 (17 trận). Man City vs Hull City (21h ngày 8/4): Chỉ tính tại giải quốc nội, Sergio Aguero ghi tới 25 bàn sau 30 trận gần nhất trên sân Etihad. Middlesbrough vs Burnley (21h ngày 8/4): Burnley đang có cơ hội để lần đầu tiên thắng Middlesbrough ở cả 2 lượt trận, đây là điều Burleu đã không làm được kể từ mùa 1953/54. Stoke City vs Liverpool (21h ngày 8/4): Jonathan Walters là cầu thủ ghi nhiều bàn vào lưới Liverpool nhất (6 bàn) tại Premier League. West Brom vs Southampton (21h ngày 8/4): Southampton đang đứng trước nguy cơ lần thứ 2 phải đón nhận thất bại ở cả 2 lượt trận trước West Brom. (lần đầu là ở mùa 2012/13) West Ham vs Swansea City (21h ngày 8/4): Andy Carroll đã ghi 5 bàn và có 3 đường kiến tạo trong 6 lần West Ham đụng độ Swansea ở Ngoại hạng Anh. Bournemouth vs Chelsea (23h30 ngày 8/4): Kể từ trận thua 1-2 vào tháng 12/2015, Chelsea đã thắng Bournemouth ở cả hai trận tại Premier League và ghi được tới 7 bàn. Sunderland vs MU (19h30 ngày 9/4): MU đang có chuỗi bất bại sân khách tại Premier League (8 trận), đây là thành tích tốt nhất của Quỷ đỏ kể từ tháng 8/2013 (13 trận). Everton vs Leicester City (22h ngày 9/4): Cặp đấu này có tỷ lệ trận hòa tại Premier League lên tới 62% (xét trên những đội gặp nhau trên 20 lần). Crystal Palace vs Arsenal (2h ngày 11/4): Crystal Palace (11 lần) chỉ hơn Leicester City (18 trận) và Portsmouth (14 trận) về sốtrận thất bại trước Arsenal.

Tottenham vs Watford (18h30 ngày 8/4): Trước trận đụng độ Watford, Tottenham đang có mạch bất bại 15 trận liên tiếp trên sân nhà tại Premier League, đây là thành tích tốt nhất của Spurs kể từ tháng 5/2011 (17 trận). Man City vs Hull City (21h ngày 8/4): Chỉ tính tại giải quốc nội, Sergio Aguero ghi tới 25 bàn sau 30 trận gần nhất trên sân Etihad. Middlesbrough vs Burnley (21h ngày 8/4): Burnley đang có cơ hội để lần đầu tiên thắng Middlesbrough ở cả 2 lượt trận, đây là điều Burleu đã không làm được kể từ mùa 1953/54. Stoke City vs Liverpool (21h ngày 8/4): Jonathan Walters là cầu thủ ghi nhiều bàn vào lưới Liverpool nhất (6 bàn) tại Premier League. West Brom vs Southampton (21h ngày 8/4): Southampton đang đứng trước nguy cơ lần thứ 2 phải đón nhận thất bại ở cả 2 lượt trận trước West Brom. (lần đầu là ở mùa 2012/13) West Ham vs Swansea City (21h ngày 8/4): Andy Carroll đã ghi 5 bàn và có 3 đường kiến tạo trong 6 lần West Ham đụng độ Swansea ở Ngoại hạng Anh. Bournemouth vs Chelsea (23h30 ngày 8/4): Kể từ trận thua 1-2 vào tháng 12/2015, Chelsea đã thắng Bournemouth ở cả hai trận tại Premier League và ghi được tới 7 bàn. Sunderland vs MU (19h30 ngày 9/4): MU đang có chuỗi bất bại sân khách tại Premier League (8 trận), đây là thành tích tốt nhất của Quỷ đỏ kể từ tháng 8/2013 (13 trận). Everton vs Leicester City (22h ngày 9/4): Cặp đấu này có tỷ lệ trận hòa tại Premier League lên tới 62% (xét trên những đội gặp nhau trên 20 lần). Crystal Palace vs Arsenal (2h ngày 11/4): Crystal Palace (11 lần) chỉ hơn Leicester City (18 trận) và Portsmouth (14 trận) về sốtrận thất bại trước Arsenal.