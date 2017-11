Chuyển nhượng 26/11: Mesut Ozil chỉ còn cách MU một bước chân

Truyền thông Anh khẳng định Mesut Ozil đã công khai ý định chuyển đến MU. Tiền vệ người Đức cho biết anh nhận được lời đề nghị hợp đồng hai năm thi đấu cho Quỷ đỏ và tỏ ra rất hứng thú. Ozil chỉ còn hợp đồng với Arsenal đến hè năm sau. Do đó, giới chuyên môn dự đoán MU chỉ phải bỏ ra khoảng 20 triệu bảng để mua Ozil ngay trong kì chuyển nhượng Đông. Hoặc thậm chí Quỷ đỏ có thể chờ đến hè năm sau để thu nhận Ozil theo dạng chuyển nhượng tự do (không mất phí). Ozil có mối quan hệ tốt với HLV Mourinho từ thời còn ở Real. Đó là lí do chính khiến tiền vệ người Đức muốn chuyển sang khoác áo MU. Ronaldo bí mật thương thảo hợp đồng với PSG. Tờ FranceFootball tiết lộ: Ronaldo đang không hài lòng với cuộc sống ở Real và đã có những đàm phán riêng với lãnh đạo PSG. Tiền đạo người Bồ Đào Nha muốn hưởng mức lương trên 30 triệu euro (sau thuế) mỗi năm. Hiện tại, chỉ có PSG là đội bóng đủ sức đáp ứng yêu cầu về lương bổng của Ronaldo. Trước đó, CR7 thừa nhận với báo chí anh chưa có ý định muốn gia hạn với Real. Juventus sắp chiêu mộ thành công Emre Can. Tiền vệ người Đức đang chơi rất lên chân trong màu áo Liverpool. Nhưng anh muốn đến một CLB có tiềm năng vô địch rõ ràng hơn. Theo báo chí Italia, Emre Can đã đạt thỏa thuận cá nhân với Juventus và có thể sẽ đầu quân cho Bà đầm già ngay kì chuyển nhượng Đông.

