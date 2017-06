Chuyển nhượng MU ngày 21/6: “Bom tấn” thứ 2 sắp cập bến Old Trafford

Bản tin chuyển nhượng ngày 21/6 mùa Hè 2017 của câu lạc bộ MU có những tin chính sau đây: 1. Nemanja Matic muốn tái hợp Mourinho Theo The Sun, Nemanja Matic bày tỏ nguyện vọng được tái hợp với HLV Jose Mourinho ở MU. Trước đó, “người đặc biệt” và tiền vệ này có thời gian làm việc rất ăn ý ở Chelsea. 2. MU rộng cửa chiêu mộ Lucas Moura Mới đây, Lucas Moura đã thừa nhận anh có thể chia tay PSG nếu nhận được lời đề nghị hấp dẫn từ đội bóng nào đó. Được biết, tiền vệ người Brazil cũng nằm trong mục tiêu mua sắm của MU. 3. Bale không gia nhập MU Ở phát biểu mới đây, Chủ tịch Perez của Real khẳng định, Bale sẽ không rời sân Old Trafford. Phát biểu này đập tan hy vọng sở hữu Bale trong mùa Hè 2017 của MU. 4. Ibrahimovic có thể trở lại Serie A Theo người đại diện Mino Raiola, tiền đạo Ibrahimovic của MU sau khi bình phục chấn thương đầu gối có thể sẽ trở lại Serie A chơi bóng. 5. Juventus liên hệ với Matteo Darmian Do Dani Alves sẽ chia tay Juventus ở mùa Hè 2017 nên ban lãnh đạo đội bóng này đang tìm người thay thế. Ở diễn biến mới nhất, “Bà đầm già” đang liên hệ với MU, để hỏi về trường hợp của Matteo Darmian. 6. MU chưa hỏi mua Morata như lời đồn? Báo chí Anh và Tây Ban Nha đồng loạt đăng tải thông tin MU đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Morata ở mùa Hè 2017 với giá 65 triệu Bảng. Tuy nhiên, ở phát biểu mới đây, Chủ tịch Perez lại nói rằng, Real chưa nhận được bất cứ lời đề nghị nào ở phiên chợ Hè năm nay, dù đó là dành cho Ronaldo hay Morata. 7. “Bom tấn” thứ 2 sắp cập bến Old Trafford Báo chí Anh đưa tin, MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Anderson Talisca của Benfica với giá 22 triệu Bảng. Nếu cầu thủ 23 tuổi hoàn tất thủ tục, để gia nhập sân Old Trafford, anh sẽ là bản hợp đồng đắt giá thứ 2 của MU ở mùa Hè 2017./.

