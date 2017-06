Chuyển nhượng MU ngày 23/6: Bale gia nhập MU chứ không phải Ronaldo?

Bản tin chuyển nhượng mùa Hè ngày 23/6 của MU có những tin sau đây: Bale gia nhập MU chứ không phải Ronaldo? Tờ L'Equipe đưa ra phân tích, việc Real Madrid quyết tâm theo đuổi Kylian Mbappe sẽ dẫn đến “án trảm” với một ngôi sao trên hàng công. Theo L'Equipe, trường hợp Cristiano Ronaldo chia tay sân Bernabeu sang MU rất khó xảy ra, nhưng Bale lại là thương vụ có khả năng cao hơn nhiều với Quỷ đỏ. Inter làm khó MU vụ Ivan Perisic MU và Inter Milan vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong thương vụ Ivan Perisic do vấn đề giá cả. Được biết, đôi bên sẽ tiến hành đàm phán trong tuần tới nhằm dứt điểm vụ chuyển nhượng này. Chelsea có Bakayoko, Matic sang MU? Báo giới Anh và Pháp đưa tin, Chelsea sắp sửa hoàn tất việc chiêu mộ tiền vệ Tiemoué Bakayoko từ Monaco với giá 35 triệu Bảng. Điều này nhiều khả năng sẽ thúc đẩy việc Nemanja Matic gia nhập MU, do cầu thủ người Serbia không còn chỗ đứng vững chắc ở tuyến giữa The Blues. Darmian đề đạt nguyện vọng chia tay MU The Sun cho hay, Matteo Darmian đã trực tiếp gọi điện cho HLV Jose Mourinho và đề đạt nguyện vọng chia tay MU sang Juventus. Hậu vệ người Italia quyết định ra đi vì muốn đảm bảo suất chính ở ĐT Italia dự World Cup 2018. Jordi Alba cân nhắc khả năng gia nhập MU Theo ESPN, Jordi Alba đang cân nhắc khả năng gia nhập MU sau khi thi đấu không thành công ở Barca mùa trước. Ngoài ra, ngôi sao người Tây Ban Nha chưa chắc có suất đá chính nếu đội chủ sân Nou Camp sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ. Dembele muốn chia tay Dortmund Cơ hội chiêu mộ Ousmane Dembele đang đến với MU và các “đại gia” Premier League, khi tài năng trẻ người Pháp có ý muốn chia tay Dormund, sau việc HLV Thomas Tuchel bị sa thải. AS Monaco ra giá bán Fabinho Theo Calcio Mercato, AS Monaco đã ra giá 45 triệu Bảng trở lên cho tiền vệ Fabinho. Hiện tại, MU, Man City, Juventus và PSG là những đội bóng đang tham gia cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao người Brazil. MU thất bại trong vụ Andre Gomes Catalunya Radio cho biết, MU đã tiến hành đàm phán cùng “siêu cò” Jorge Mendes, người đại diện của tiền vệ Andre Gomes. Tuy nhiên, lời đề nghị trị giá 31 triệu Bảng của Quỷ đỏ đã bị Barca từ chối.

Bản tin chuyển nhượng mùa Hè ngày 23/6 của MU có những tin sau đây: Bale gia nhập MU chứ không phải Ronaldo? Tờ L'Equipe đưa ra phân tích, việc Real Madrid quyết tâm theo đuổi Kylian Mbappe sẽ dẫn đến “án trảm” với một ngôi sao trên hàng công. Theo L'Equipe, trường hợp Cristiano Ronaldo chia tay sân Bernabeu sang MU rất khó xảy ra, nhưng Bale lại là thương vụ có khả năng cao hơn nhiều với Quỷ đỏ. Inter làm khó MU vụ Ivan Perisic MU và Inter Milan vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong thương vụ Ivan Perisic do vấn đề giá cả. Được biết, đôi bên sẽ tiến hành đàm phán trong tuần tới nhằm dứt điểm vụ chuyển nhượng này. Chelsea có Bakayoko, Matic sang MU? Báo giới Anh và Pháp đưa tin, Chelsea sắp sửa hoàn tất việc chiêu mộ tiền vệ Tiemoué Bakayoko từ Monaco với giá 35 triệu Bảng. Điều này nhiều khả năng sẽ thúc đẩy việc Nemanja Matic gia nhập MU, do cầu thủ người Serbia không còn chỗ đứng vững chắc ở tuyến giữa The Blues. Darmian đề đạt nguyện vọng chia tay MU The Sun cho hay, Matteo Darmian đã trực tiếp gọi điện cho HLV Jose Mourinho và đề đạt nguyện vọng chia tay MU sang Juventus. Hậu vệ người Italia quyết định ra đi vì muốn đảm bảo suất chính ở ĐT Italia dự World Cup 2018. Jordi Alba cân nhắc khả năng gia nhập MU Theo ESPN, Jordi Alba đang cân nhắc khả năng gia nhập MU sau khi thi đấu không thành công ở Barca mùa trước. Ngoài ra, ngôi sao người Tây Ban Nha chưa chắc có suất đá chính nếu đội chủ sân Nou Camp sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ. Dembele muốn chia tay Dortmund Cơ hội chiêu mộ Ousmane Dembele đang đến với MU và các “đại gia” Premier League, khi tài năng trẻ người Pháp có ý muốn chia tay Dormund, sau việc HLV Thomas Tuchel bị sa thải. AS Monaco ra giá bán Fabinho Theo Calcio Mercato, AS Monaco đã ra giá 45 triệu Bảng trở lên cho tiền vệ Fabinho. Hiện tại, MU, Man City, Juventus và PSG là những đội bóng đang tham gia cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao người Brazil. MU thất bại trong vụ Andre Gomes Catalunya Radio cho biết, MU đã tiến hành đàm phán cùng “siêu cò” Jorge Mendes, người đại diện của tiền vệ Andre Gomes. Tuy nhiên, lời đề nghị trị giá 31 triệu Bảng của Quỷ đỏ đã bị Barca từ chối.