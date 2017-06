Chuyển nhượng MU ngày 24/6: Real Madrid “đầu hàng” trong vụ Morata

Bản tin chuyển nhượng mùa Hè của MU ngày 24/6 có những thông tin sau: Real Madrid thất bại trong việc giữ chân Morata Tờ Marca cho hay, HLV Zinedine Zidane đã thất bại trong việc thuyết phục Alvaro Morata ở lại sân Bernabeu. Điều này đồng nghĩa với việc MU và Real Madrid sẽ tích cực đàm phán nhằm đạt thỏa thuận chuyển nhượng trong tuần tới. MU chưa đạt được thỏa thuận với Matic Ngay sau khi Manchester Evening News cho hay Nemanja Matic đã gật đầu gia nhập MU, trang Telegraph đã đưa tin phía MU phủ nhận việc đạt thỏa thuận miệng cùng tiền vệ người Serbia. MU theo đuổi Renato Sanches? Việc Bayern Munich chiêu mộ thành công Corentin Tolisso khiến Renato Sanches trở thành “người thừa” thực sự ở Allianz Arena. Theo The Sun, MU có khả năng chiêu mộ tài năng trẻ người Bồ Đào Nha với mức giá 23 triệu Bảng. Tài năng trẻ Josh Harrop chia tay MU Tài năng trẻ Josh Harrop đã quyết định từ chối bản hợp đồng mới của MU để gia nhập Preston North End. Tiền vệ 21 tuổi muốn có cơ hội thi đấu thường xuyên, thay vì ngồi dự bị dài hạn ở sân Old Trafford. Rooney chật vật tìm bến đỗ mới Theo Mirror, Wayne Rooney vẫn chưa nhận được bến đỗ hợp lý để chia tay Quỷ đỏ trong kỳ chuyển nhượng Hè này. Nguyên nhân là bởi “Gã Shrek” vẫn chưa nhận được đề nghị nào có mức lương tiệm cận con số 300 nghìn Bảng/tuần như ở MU. Fabinho “rung rinh” trước MU Trả lời phỏng vấn về tương lai của bản thân, Fabinho cho biết: “Nếu nhận được đề nghị chuyển nhượng, trước hết tôi phải bàn bạc với người đại diện của mình. Tuy nhiên, MU là một đội bóng vĩ đại và tôi sẽ rất vui khi được họ quan tâm”. Juventus tranh Perisic với MU Trong lúc quá trình đàm phán giữa MU và Inter Milan vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, báo giới Italia đưa tin Juventus đang lên kế hoạch nhảy vào thương vụ chiêu mộ Ivan Perisic, bằng việc tìm cách “đi đêm” với ngôi sao người Croatia. MU “chốt” giá bán Januzaj Theo Goal, MU và Real Sociedad đã đạt sự đồng thuận về mức phí chuyển nhượng 11 triệu Bảng trong thương vụ Adnan Januzaj. Hiện tại, tiền vệ người Bỉ cũng không còn chỗ đứng tại Old Trafford sau khi thể hiện phong độ kém cỏi.

