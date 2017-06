Chuyển nhượng MU ngày 29/6: Thương vụ Morata vẫn đang đi đúng hướng

Bản tin chuyển nhượng ngày 29/6 của MU có những thông tin sau: Vụ Morata sang MU vẫn đang đi đúng hướng Tờ Manchester Evening News cho biết, thương vụ chiêu mộ Alvaro Morata vẫn đang đi đúng hướng. Chân sút người Tây Ban Nha chỉ quyết định về Old Trafford khi Quỷ đỏ có vé dự Champions League. Sau đó, tiền đạo này lại bận tổ chức đám cưới và thương vụ mới được đàm phán nghiêm túc trong 2 tuần qua. Dẫu vậy, MU và Real Madrid vẫn chưa đạt đồng thuận về mức phí chuyển nhượng. Morata không phải lựa chọn hàng đầu của MU Báo giới Anh cho hay, Alvaro Morata không phải lựa chọn hàng đầu của MU. Theo đó, tiền đạo sinh năm 1992 chỉ được nhắm đến, sau khi Quỷ đỏ thất bại trong việc chiêu mộ Romelu Lukaku, Antoine Griezmann và Andrea Belotti. MU không có cửa chiêu mộ Saul Saul đã lên tiếng chấm dứt mọi tin đồn liên quan với MU, khi tuyên bố: “Tôi không có ý định rời khỏi Atletico Madrid. Tôi đang ở nơi dành cho mình sự tin tưởng từ khi còn rất trẻ và tôi muốn đền đáp đội bóng”. Real Madrid quyết giữ James Rodriguez? Chủ tịch Real Madrid tuyên bố trên esRadio: “James Rodriguez là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới. Anh ấy thuộc về Real Madrid. Cầu thủ của chúng tôi sẽ không ra đi vì ý muốn cá nhân hay ý muốn của gia đình”. MU chia tay Sam Johnstone Theo The Sun, MU đã sẵn sàng bán thủ thành Sam Johnstone sang Middlesbough với giá 2,5 triệu Bảng và đôi bên đang đàm phán nốt những điều khoản cuối cùng trong hợp đồng chuyển nhượng. Chelsea đón Bakayoko, Matic rộng cửa về MU Tiền vệ Bakayoko đã tiến hành kiểm tra y tế ở Chelsea và sẵn sàng ra mắt The Blues vào cuối tuần. Điều này dẫn đến khả năng, MU sắp có được Nemanja Matic từ sân Stamford Bridge vào đầu tháng 7 tới. Gary Neville kêu gọi MU làm rõ tương lai Rooney Cựu đội trưởng MU, Gary Neville bày tỏ quan điểm trên BBC: “Tôi ngạc nhiên khi MU không làm rõ tương lai của Rooney. Bởi lẽ, khi những tin đồn vây quanh một cầu thủ lớn, giới truyền thông sẽ liên tục đặt câu hỏi về anh ta trong những cuộc họp báo trước mùa giải”. Martial phản pháo tin đồn chuyển nhượng Trước những thông tin về sự quan tâm của Arsenal và ý định chia tay MU, Anthony Martial đã đưa ra lời phản pháo trên Twitter cá nhân. Tiền đạo người Pháp viết ngắn gọn: “Những tin đồn là không chính xác”.

